Alexa Grasso, una gladiadora en mejora continua, va por título del UFC

En una época en donde la cultura de la inmediatez y la gratificación instantánea dictan el orden mundial, confiar en los procesos largos se ha convertido en una forma de vida en peligro de extinción.

A pesar de que somos bombardeados con los deseos implantados del fast fashion, fast food, el aquí y el ahora, todavía hay personas que escapan de la tiranía de la comodidad y son fieles creyentes de que los grandes resultados son herencia de la mejora continua.

Con 10 años involucrada en las peleas profesionales de artes marciales mixtas (MMA), la mexicana Alexa Grasso tendrá su primera gran noche cuando enfrente este sábado a la campeona Valentina Shevchenko por el cinturón mosca del UFC.

Bajo las luces de la moderna T-Mobile Arena en Las Vegas, Grasso pondrá en práctica el conocimiento que adquirió mientras aguardó por su momento.

Imagínate, he estado entrenando por 10 años para que llegara esta pelea, voy a dar todo para lograr lo que desde hace mucho tiempo soñé”, contó Grasso en entrevista telefónica con Excélsior.

Cuando Alexa se sumergió en las artes marciales mixtas hace más de 12 años, la disciplina se encontraba alejada de las grandes vitrinas y conviviendo más con la clandestinidad.

Una vez leí que para ver los frutos de tu trabajo casi siempre tardan 10 años en llegar. Me emociona mucho saber que apenas mis frutos empiezan a dar como yo quería”.

Alexa Grasso, levantando pesas, durante uno de sus entrenamientos, previo a su pelea en UFC.

Si bien desde su niñez Alexa identificó que quería convertirse en una atleta de alto rendimiento, fue hasta que vio a su tío Francisco inmiscuido en el karate, el muay thay y el boxeo, que decidió ser peleadora de MMA.

Cuando comencé a pelear lo hice para tener una mejor calidad de vida para mí y mi familia. Me hace muy feliz proveer a mi familia”.

Al igual que su primera batalla profesional, los cuatro más recientes enfrentamientos de Grasso terminaron en victoria, aunque no siempre fue así. Entre febrero de 2017 y septiembre de 2019 sufrió las tres derrotas que acompañan su récord. Por aquella época, la presión que acumuló la derrotó.

Yo era muy joven cuando comencé. Antes me estresaba mucho y creo que me olvidaba de disfrutar el camino. A veces nos enfocamos tanto en el resultado que terminas haciendo las cosas mecánicamente, pero ahora me doy el tiempo para disfrutar”, contestó Grasso sobre el cambio que hizo para contender por el título de su división.

Confiar en el proceso ha dado dividendos a Alexa Grasso quien está a una victoria de convertirse en la primera peleadora nacida en México en capturar un título del UFC y acompañar a Brandon Moreno y Yair Rodríguez como los únicos monarcas tricolores dentro de la promotora.

Siempre me había preguntado qué era lo que le faltaba a México para tener campeones en UFC y lo que ahora puedo decir es que era tiempo. El tiempo acomoda todo. En mi caso fue confiar en el proceso y que el resultado llegaría”.

Con el Día Internacional de la Mujer acercándose, Alexa confesó que las dos mujeres que más admira y que han inspirado su carrera son su madre Claudia y su abuela María Luisa por lo que les dedicará su próxima actuación.

Para Alexa 10 años no son nada cuando su mayor recompensa puede suceder tan pronto como mañana.