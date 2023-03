Shakira ha retomado su carrera artística tras la separación con el exfutbolista Gerard Piqué gracias al lanzamiento de algunas canciones, pero la cantante colombiana aseguró que un trastorno psicológico llamado el síndrome del impostor le impide visualizar los logros que ha cosechado a través de los años.

“Sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz o tan hábil, creativa o inteligente, talentosa como dicen que soy. Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar”, le dijo a Enrique Acevedo en el programa En punto.

Asimismo, contó que siempre ha sido muy inquieta. “Tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente aún me queda ese talento, si no ha desaparecido. Eso es lo que hace que tenga ganas de volver al estudio de grabación a hacer más música y ahora tengo más ganas que nunca”, agregó.

¿Qué es el síndrome del impostor?

De acuerdo con Laura Barrientos Nicolás, de la Facultad de Medicina de la UNAM, es un fenómeno psicológico en donde los logros o triunfos personales no se producen por el esfuerzo, capacidad, talento o creatividad propias sino por un golpe de suerte o gracias a la ayuda de los demás.

Este hecho hace que quien lo padezca no tenga la suficiente confianza en sí misma pese a los reconocimientos. Existen cinco subgrupos según la Gaceta UNAM:

Perfeccionistas: La persona cuenta con expectativas muy altas y al no cumplir se siente fracasada.

Expertos: Están en la búsqueda de nuevas cosas que los capaciten como cursos, certificados o diplomados.

Genio natural: Consideran que si las cosas les cuestan trabajo es porque no son buenos como se piensa.

Individualistas: Quieren hacerlo todo solos y sin ayuda para no pensar que son un fraude.

Superhumanos: Se esfuerzan por triunfar en todos los aspectos.

Los síntomas del síndrome del impostor

Aunque es difícil expresar los síntomas de un paciente que sufre de él, los especialistas han visto indicios entre los que destacan los siguientes:

Inseguridad

Insatisfacción permanente

Pérdida de motivación

Incapacidad para reconocer sus logros

Personas perfeccionistas

Ansiedad

Depresión

Sentimiento de tristeza

Creer que se puede hacer algo mejor.

El tratamiento que se recomienda es buscar apoyo psicológico o psicoterapia si de identifica alguno de estos puntos para trabajar en las creencias erróneas y no afectar la vida de quien lo sufre.