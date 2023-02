Eduardo Arce y Javier Correa protagonizan conato de bronca

En los minutos finales del triunfo por marcador de 3-2 de Santos sobre Puebla se dio una situación inesperada, Eduardo Arce, técnico de La Franja y Javier Correa, delantero santista, tuvieron un enfrentamiento que derivó en la expulsión del estratega por ese conato de bronca.

En zona mixta tras el partido, Correa explicó la situación y culpó a Arce de la bronca, a quien señaló de haberlo insultado en reiteradas ocasiones y pidió que lo insultara en la cara.

Tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores de él, no a ver si salgo rápido de la cancha. Es la segunda vez que me hace lo mismo. Me gustaría que me diga de frente todo lo que me gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir”, comentó el jugador.

Durante la atención a la prensa, Eduardo Arce y Javier Correa se encontraron en los túneles de salida del Estadio Corona TSM donde se volvieron a encarar y se hicieron de palabras.

“Tú nada más provocas”, le gritó el director técnico del Puebla a Correa en su salida del estadio, sin que el asunto pasara a mayores.