Brian Rodríguez sufrió adaptación con América

Brian Rodríguez reconoció que su adaptación al América y la eliminación en la Liguilla pasada no fueron sencillas; sin embargo, niega estar en deuda tras perder la titularidad.

“Feliz de estar en un grande como es América, al principio me costó mucho, pero supe llevarlo adelante con trabajo y compromiso, cada partido que me toca estar lo disfruto al cien.

“A deber no, sí quiero trabajar más, aprender más. Tengo mucho más por aprender con gente grande, aprender a escuchar y luego en el campo veremos cómo funciona, pero trabajar durísimo”, expresó el volante uruguayo, quien vive su segundo torneo como azulcrema.

Con la baja por lesión de Alejandro Zendejas, volante por derecha de las Águilas, Brian asegura que no tiene problema con las rotaciones y en ocupar esa zona del campo, cuando su fuerte es el ataque por izquierda, como revulsivo de su compatriota Jonathan “El Cabecita” Rodríguez.

“Ya lo he hablado con el cuerpo técnico, me siento bien, no tengo problema de jugar por derecha o izquierda, donde me necesite el profe estaré. Es difícil, porque él (Jona Rodríguez) me la pone difícil, trabajar el doble para poder estar y cuando toque la oportunidad, estar listo. Hay una competencia sana en lo ofensivo”.

Respecto al buen momento de Henry Martín como líder de goleo del Clausura 2023, Brian negó que el equipo sufra de dependencia por su compañero.

“Contento con el equipo, marcamos el momento que tiene Henry, es importante tener un goleador como él. (En goles) le tocará a cada uno como autocrítica trabajar el doble para estar de titular o ayudar al equipo. El momento de Henry es importante para nosotros”.

De igual modo, el charrúa apuntó a su buena relación con el estratega Fernando Ortíz, pese a que su última titularidad fue en la tercera jornada.

“Mi relación con el Tano es muy buena. Toca trabajar el doble. El campeonato es largo y sé que voy a tener la oportunidad de vuelta, voy a estar preparado”.

Sobre el duelo del próximo domingo en el Estadio Azteca, contra el Tijuana, por la octava fecha del torneo, Rodríguez señaló que: “será un partido difícil para nosotros, no hay partido fácil. Todo mundo quiere venir al Azteca a jugar a morir con América”.