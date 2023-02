El canciller Marcelo Ebrard descartó una posible confrontación con Estados Unidos después de que México anunció que buscará crear un frente para exigir que se elimine el bloqueo comercial contra Cuba.

“México ha guardado esta postura desde 1962. México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos, México es un país de Latinoamérica”, señaló.

En este sentido, Ebrard insistió que “lo que propone el presidente López Obrador es ‘ya dejemos atrás el pasado, levántese ese tipo de bloqueos y tratemos de crear una convivencia fraterna en las Américas’”.

Sostuvo que este tema no ha sido abordado con el presidente Joe Biden, aunque consideró que es un reclamo que puede hacer eco dentro de Estados Unidos.

“Yo creo que hay muchas personas que ven con simpatía esta idea, no creo que el presidente Joe Biden esté en contra”, apuntó.

“Asumimos que un país le debe decir a otro qué hacer, es lo que no coincidimos. Yo veo una muy buena relación con Estados Unidos y también tenemos muy buena relación con Cuba, con Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, todos esos países que tienen una ideología en pro”, sentenció.

‘Terminar con bloqueo a Cuba sería una fiesta’

México fue uno de los 184 países que votó a favor de terminar el embargo contra Cuba en el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas en noviembre pasado. Estados Unidos e Israel votaron por mantenerlo.

En ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo terminar con el bloqueo a la isla sería motivo de una celebración global.

“Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí de verdad no por hipocresía estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos”, dijo.