Germán Martínez, senador del Grupo Plural, presentó una solicitud de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel este jueves 19 de enero, luego de que se confirmara el plagio de su tesis y que la funcionaria dijera que no iba a renunciar a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El legislador panista acudió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para formalizar dicha solicitud de juicio político, para posteriormente ofrecer una rueda de prensa en San Lázaro, donde cuestionó que “¿Con qué cara van a enseñarles a los estudiates de la UNAM, si con un delito pueden volverse médicos o ingenieros?”.

Martínez lanzó un video el miércoles 11 de enero en el que exigía a Yasmín Esquivel su renuncia, independientemente de las saciones que podría emitir la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Secretaría de Educación Pública (SEP), de lo contrario, buscaría el juicio.

“Esto no se va a quedar así, la UNAM merece respeto, el país merece respeto y la Corte merece respeto, y la ética la salvaría, alumna Esquivel”, dijo el legislador.

El Comité de Integridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinó que la tesis presentada por la ministra Esquivel, en 1987, es una “copia sustancial” de la publicada en 1986 por un exalumno de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Tras la resolucuón, Esquivel Mossa dijo que no tenía nada de que avergonzarse y que no reconocía el fallo de la UNAM, por lo que no iba a renunciar a su puesto en la Suprema Corte.

Este miércoles 18 de enero, un grupo de estudiantes, maestros y consejeros de la UNAM enviaron una misiva a la Institución, exigiendo que retiren el título de licenciada en Derecho a la ministra, quien hasta hace unas semanas competía por la presidencia de la Corte.

Además, la Facultad de Derecho de la UNAM despidió a su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortíz, quien presuntamente incurrió en “causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica”.