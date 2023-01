Xavi no quiso faltar el respeto al Ceuta

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, explicó por qué catalogó de buena suerte el medirse al Ceuta en los Octavos de final de la Copa del Rey, y quiso dejar claro que no era su intención faltar el respeto al entrenador, José Juan Romero, ni al club.

“Lo dije en función de la categoría, nada más. Sabemos que no va a ser fácil, tenemos la experiencia del InterCity y de años anteriores”, recordó.

“La copa es a partido único y se puede complicar, siempre hay sorpresas y esperamos no ser la sorpresa de esta ronda. Ni mucho menos era faltar al respeto. Tengo todo el respeto para José Juan, tiene un buen equipo y quieren jugar, apretar alto. Nos va a costar. Para nada quería faltar al respeto, ni mucho menos. Lo dije por el tema de la categoría”, añadió el técnico ‘culé’.

De hecho, ve el partido como otra “prueba de fuego” para dar continuidad a la Supercopa. “Estamos en buen momento de juego y resultado, el otro día nos salió un partido excelente que supuso un título y nos dio moral y confianza. Venimos para darle la vuelta a la situación y parece que la estamos dando, pero ahora hay que darle continuidad”, comentó sobre la mejora anímica del equipo gracias a ganar la Supercopa ante el Real Madrid.

“No escondo nada, quiero ganar y jugar bien y que el equipo disfrute. No me siento liberado, siento presión por la Copa, la Liga, la Liga Europa… Si no gano más títulos a final de temporada me mataréis igual. Hay momentos que se pasa muy mal, te lo recuerda todo el mundo. Estoy en casa, es algo familiar y sufres el triple, no es como estar en el extranjero. Pero también disfrutas”, comentó sobre si se siente liberado tras conquistar su primer título como entrenador blaugrana.

Xavi reconoció que el título de la Supercopa dejó “moral y confianza” en el club y vestidor. “El título les da aire nuevo para decir que podemos ganar títulos. Seguiremos trabajando, que la euforia sea de puertas hacia afuera, nosotros con cautela y a seguir currando al máximo. Ojalá no terminemos sólo con esta Supercopa”, auguró.