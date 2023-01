Rusia anunció el viernes que sus fuerzas han capturado la disputada ciudad de Soledar en lo que sería una inusual victoria para Moscú tras una serie de reveses en el campo de batalla en su invasión de Ucrania.

Las autoridades ucranianas no confirmaron de inmediato la caída de Soledar. Ha habido informaciones contradictorias sobre quién controla la ciudad, escenario de meses de sangrienta batalla dentro de la dura campaña por controlar las regiones del este de Ucrania. Dada la peligrosidad de la zona, The Associated Press no ha podido conformar la afirmación rusa.

¿Cuál es la importancia de la ciudad Soledar en Ucrania?

Soledar está en la provincia ucraniana de Donetsk, una de las cuatro regiones que Moscú se anexionó ilegalmente en septiembre. Desde el inicio del operativo en febrero, el Kremlin identificó Donetsk y la vecina Lugansk — que forman el Donbás, el corazón industrial del país — como sus prioridades y ha tratado a ambas provincias como territorio ruso desde la supuesta anexión.

“La liberación de la ciudad de Soledar se completó la noche del 12 de enero”, dijo el teniente general Igor Konashenkov, vocero del ministerio ruso, quien agregó que el avance era “importante para la continuación de las operaciones ofensivas en la región de Donetsk”.

Controlar Soledar permitiría a las fuerzas rusas “cortar las líneas de suministro de las tropas ucranianas” en la ciudad de Bajmut, también en la provincia, y luego “bloquear y rodear a las unidades ucranianas allí”, apuntó Konashenkov.

Por su parte, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, indicó que la conquista de Soledar por parte de Moscú “no es un avance operacionalmente significativo y es poco probable que presagie un inminente cerco ruso en Bajmut”.

Las comunicaciones del Kremlin han “sobredimensionado la importancia de Soledar”, que es un pequeño asentamiento, apuntó el instituto, que añadió que la larga y complicada batalla ha contribuido al agotamiento de las fuerzas rusas.

Unas horas antes del anuncio ruso, Ucrania reportó intensos combates nocturnos pero no reconoció haber perdido el control de la ciudad.

En una publicación en Telegram antes el viernes, la viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Maliar, afirmó que Moscú “ha enviado a casi todas (sus) principales fuerzas” para asegurarse la victoria en el este e indicó que los combatientes ucranianos “están tratando valientemente de mantener la defensa”.

“Esta es una etapa difícil de la guerra, pero ganaremos. No hay duda”, agregó Maliar.