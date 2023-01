Volar en Estados Unidos empieza a convertirse en una pesadilla. Cuando aún colean las cancelaciones y retrasos masivos por el temporal de noviembre, a los que la aerolínea Soutwest Airlines fue incapaz de responder adecuadamente, ahora es todo el tráfico aéreo el que se ha visto afectado por un nuevo incidente. Estados Unidos ha ordenado a las aerolíneas paralizar todas las salidas de vuelos hasta las 9.00 horas de la costa Este (las 15.00 horas en la España peninsular) por un fallo informático. Los vuelos que están en el aire pueden continuar su ruta hasta destino.

Unos 4.000 vuelos se han visto afectados ya por el problema, que ha provocado retrasos y cancelaciones en todo el país. La agencia de aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) ha informado a través de su cuenta de Twitter de que sigue trabajando para restablecer completamente el sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM), de donde surge el fallo, tras una interrupción.

“La FAA ha ordenado a las compañías aéreas que pongan en pausa todas las salidas nacionales hasta las 9 de la mañana, hora del este, para que la agencia pueda validar la integridad de la información sobre vuelos y seguridad. Antes, había dicho en otro tuit: “Estamos realizando comprobaciones de validación finales y recargando el sistema ahora”.

No se han dado por ahora explicaciones sobre el origen del fallo, aunque según las autoridades no hay por ahora indicio alguno de que se deba a un ciberataque.

La agencia confirma en ese mensaje que la avería ha afectado a operaciones de todo el sistema y se compromete a ofrecer información actualizada a medida que avancen con el fallo. Según la web de seguimiento de vuelos FlightAware, unos 3.600 vuelos domésticos y con origen o destino Estados Unidos han sufrido retrasos y unos 500 han sido cancelados. Un problema así suele acabar provocando efectos en cadena y múltiples cancelaciones.

Pasado el mediodía (hora peninsular española), la FAA ha actualizado la información con un mensaje en el que aclara que aún sigue trabajando para “restaurar completamente el sistema”. “Si bien algunas funciones ya empiezan a estar en línea, las operaciones del Sistema Nacional del Espacio Aéreo siguen estando limitadas”, señala en su mensaje en Twitter.

El secretario de Transportes, Pete Buttigieg, también a través de la red social ha señalado: “He estado en contacto con la FAA esta mañana acerca de una interrupción que afecta a un sistema clave para proporcionar información de seguridad a los pilotos. La FAA está trabajando para resolver este problema de forma rápida y segura para que el tráfico aéreo pueda reanudar sus operaciones normales, y seguirá proporcionando actualizaciones”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado con el secretario de Transportes para pedir explicaciones, según ha afirmado esta mañana en la Casa Blanca: “Acabo de hablar con Buttigieg. No saben cuál es la causa. Pero he estado al teléfono con él. Les he dicho que me informen directamente cuando lo sepan. Los aviones pueden aterrizar sin problemas, pero no despegar. No saben cuál es la causa, esperan que en un par de horas tengan una buena idea de lo que lo causó y responderán en ese momento”, ha explicado.

El Notice to Air Missions (NOTAM) es un sistema informático que alerta a los pilotos de los aviones y al resto del personal de vuelo sobre peligros en la ruta o cambios en los servicios o procedimientos de las instalaciones aeroportuarias. Cuando un piloto entrega a las autoridades de aviación su plan de vuelo, se le avisa por este sistema de los posibles riesgos, desde la celebración de exhibiciones aéreas a las pistas cerradas, avisos de cierre del espacio aéreo u obstáculos cerca de los aeropuertos. Al parecer, el fallo informático estaba impidiendo que el sistema actualizase la información, imposibilitando que los pilotos recibieran la última información relevante de los aeropuertos.

Las compañías no son en esta ocasión responsables del problema, pero se han disculpado con sus clientes: “Una interrupción de la FAA está afectando a todos los vuelos, incluidas todas las compañías aéreas. Agradecemos sinceramente su paciencia mientras trabajan para resolverlo”, ha señalado American Airlines. “El sistema de la FAA que envía en tiempo real importantes riesgos y restricciones a todos los pilotos comerciales ―Aviso de Misiones Aéreas (NOTAM)― está sufriendo actualmente una interrupción en todo el país. United ha retrasado temporalmente todos vuelos nacionales y emitirá una actualización cuando haya más información de la FAA”, ha indicado United Airlines.