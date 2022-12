Aguinaldo 2022: ¿De cuánto es la multa a patrones por no pagarlo a tiempo?

Las empresas que no paguen el aguinaldo a sus empleados antes del 20 de diciembre recibirán una sanción económica de 4 mil 900 pesos por trabajador, esto si se acredita que no cubrió con la obligación, explicó José Luis Rodríguez, secretario del Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de México.

El funcionario añadió que las autoridades laborales podrán intervenir, siempre y cuando la violación a la ley se compruebe por medio de una queja del trabajador o de un grupo de ellos.

“El aguinaldo, no necesariamente es una gratificación, es un derecho. Cuando se ve como una bonificación, mucha gente piensa que está a la voluntad del patrón el pagarlo, pero cuando se observa como derecho se debe ver como algo que es exigible, y para el cual labora el empleado en la empresa”, enfatizó.

Cuando un derecho no se conoce, no se reclama

Destacó la importancia de comunicar a la población que tiene derecho al aguinaldo, toda vez que cuando un derecho no se conoce, no se reclama.

Por otra parte, expuso que la Secretaría del Trabajo de la CDMX observa un área de oportunidad para mejorar la legislación y proteger a los trabajadores de las aplicaciones.

“Hoy tenemos una precarización de las personas que realizan esta actividad: no tienen protección, pero sí empobrecimiento y no acceden a servicios médicos, mientras que las empresas tienen ganancias, ganancias y más ganancias”, recalcó.

Denunció que las empresas dueñas de las apps han operado para que no se regule el sector. Estimó que en la Ciudad de México hay entre 250 mil y 300 mil personas trabajadores por aplicación.

¿Cómo ‘pinta’ el empleo formal en la CDMX para 2023?

Al hacer un balance de lo sucedido en el sector del empleo durante 2022, expuso que “pensamos que en la CDMX seguiremos con el proceso de recuperación de fuentes de trabajo. Hemos generado hasta octubre 114 mil empleos más y actualmente tenemos 3 millones 427 mil plazas”.

Resaltó que los cambios en la legislación laboral de los últimos cuatro años han roto paradigmas, pues se logró elevar el salario desde un poco más de 80 pesos a 207 pesos.

Detalló que las utilidades que se pagaron en mayo en la Ciudad de México tuvieron un incremento de 119 por ciento. El año pasado las empresas pagaron 35 mil millones de pesos de utilidades a sus trabajadores y en este año pagaron poco más de 78 mil millones de pesos a sus trabajadores de manera voluntaria, lo cual es muy interesante que se haya dado.