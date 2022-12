Listos para recibir a turistas en esta temporada vacacional de invierno: Elisa Haro

DURANGO, DGO.- La secretaria de Turismo de Durango, Elisa Haro Ruiz, dio a conocer que como lo ha instruido el Gobernador del estado, Esteban Villegas Villareal, el personal de esta dependencia ya se encuentra listos para recibir a turistas en esta temporada vacacional de invierno 2022.

La funcionaria estatal dijo que se mantendrán operativos constantes en los principales sitios turísticos para atender a los visitantes y lograr una adecuada interacción con los prestadores de servicios turísticos, para lo que se cuenta con módulos de atención itinerantes.

Elisa Haro, indicó que durante este periodo vacacional, el gobierno del estado de Durango a través de La dirección de Ferias, Espectáculos y Paseos Turísticos en coordinación con el Gobierno Municipal instalaron de nueva cuenta la tradicional pista de hielo en la Plaza IV Centenario, para abrir el próximo domingo 18 de diciembre y el acceso será gratuito y estará en funcionamiento de lunes a viernes de 11:00 am a 17:00 horas, sábados y domingo de 11:00 am a 15:00 horas, además de contar con horarios nocturnos de lunes a domingo de 21:00 a 23:00 horas.

La Secretaria mencionó que se contaran con algunas otras actividades alternas como, Paseo en trenecito, los tradicionales antojitos decembrinos, artesanías y la presentación de espectaculares shows navideños sobre hielo de lunes a viernes 18:00 y 20:00 horas, sábados y domingos 16:00, 18:00 y 20:00 horas, con la participación de patinadores profesionales mexicanos, rusos y ucranianos, además indicó que el alumbrado navideño y el Nacimiento monumental, se podrá disfrutar de esta fecha y hasta el 8 de enero de 2023.

Mientras que los paseos turísticos estarán abiertos diariamente, como el caso del Teleférico de lunes a domingo de 10 am a 9:30 pm, el Paseo del Viejo Oeste de lunes a domingos de 11 am a 7 pm, el paseo el Pueblito del 19 al 31 de diciembre estará abierto de lunes a domingo de 10:00 am a 5:00 pm. y Túnel de Minería de lunes a domingo de 10:00 am a 5:00 pm, salvo los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero de 12:00 pm a 5:00 pm.

Se refirió al Festival “Como la Laguna Ninguna”, donde dijo se darán boletos gratuitos de zona preferente para eventos como: la Camerata de Coahuila, para el Mariachi Gama Mil, para el Homenaje a un gran Lagunero Don Lorenzo de Monteclaro, para la obra de teatro de Lupita Sandoval, para Chicos de Barrio, para Los Rieleros del Norte, para el concierto de Yuri, para La Firma y el concierto de Julión Álvarez, esto a los visitantes que se hospeden en hoteles de Gómez Palacio y Lerdo, como parte de incentivar la llegada de turismo a través de este evento, como se ha hecho en Durango capital con otros eventos.