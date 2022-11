Argentina respira tras vencer a México…; el Tri, obligado a vencer a Arabia

By

El astro argentino, Lionel Messi, apareció ante la selección mexicana luego de 45 minutos en donde la ‘Pulga’ no tuvo mucho contacto con el esférico debido a la buena cobertura por parte de la defensiva mexicana. A partir de ese momento, la ‘Albiceleste’ maniató a los dirigidos por el ‘Tata Martino y Enzo Fernández sepultó las esperanzas anotando el 2-0 definitivo en los últimos minutos.

El encuentro, como era de esperarse, comenzó con gran intensidad por parte de ambas selecciones, donde Argentina salía obligada a sacar los tres puntos para mantener vivas sus esperanzas.

Al minuto 9 de la primera mitad, México se acercó a la portería defendida por Emiliano Martínez con un centro que atravesó el área argentina y finalmente terminó en saque de meta.

La primer amarilla del compromiso llegó para Néstor Araujo al minuto 22 luego de que cometiera una dura falta sobre el argentino Marcos Acuña tras una pérdida del balón.

El encuentro siguió su rumbo y al minuto 41, Andrés Guardado salió del compromiso por una molestia en la parte posterior del muslo, por lo que Erick Gutiérrez entró al terreno de juego para sustituirlo.

Antes del final de la primera parte, Alexis Vega disparó al arco de Emiliano Martínez, quien se quedó con el esférico tras un vuelo vistoso.

Obligados a salir por la victoria, los argentinos saltaban con el mismo once al segundo lapso, donde el primer sustituido fue Guido Rodríguez, exjugador de América y Xolos. Argentina dominaba el partido y México los esperaba cada vez más atrás en la cancha del Lusail.

Lionel Messi se hizo presente en el marcador al minuto 64 luego de sacar un disparo potente que pasó por debajo de todas las piernas mexicanas; Ochoa, sin nada que hacer, sacó el balón de la portería mientras los sudamericanos festejaban con su afición.



Los recambios de Martino y Scaloni no se hicieron esperar, piernas frescas entraban al último tramo del compromiso en el que el Tri, luego del 1-0, no respondió con fiereza, gallardía o futbol, las piernas no les daban más.

En el ocaso del encuentro, Enzo Fernández hizo que el castigo para el combinado Tricolor fuera aún mayor, ya que impactó el balón de pierna derecha con parte interna ante una tibia marca presentada por Erick Gutiérrez.

Con este resultado, México deberá vencer a Arabia Saudita el próximo miércoles y mantenerse atento de lo que ocurra en el Argentina-Polonia, donde luego del mal inicio de la ‘Albiceleste’, los sudamericanos podrían proclamarse con la cima del Grupo C.