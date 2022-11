El Manchester United prepara una demanda para romper su contrato con Cristiano Ronaldo

El Manchester United se prepara para una guerra legal contra Cristiano Ronaldo después de que en el interín desde la última jornada en la Premier League y su incorporación a la selección portuguesa, el jugador apareciese en una larga entrevista emitida en el canal británico Talk TV para dinamitar su relación con el club. Lo consiguió hasta el punto de que ahora mismo resulta impensable su reincorporación a la entidad cuando regrese de Qatar.

La ruptura es tal que, según The Guardian, el United ya ha advertido al jugador que no le quiere de vuelta y tiene ya un equipo de abogados que trabaja en una demanda contra el astro luso por supuesto incumplimiento de contrato después de que las críticas del futbolista pusiesen en la diana a la familia Glazer, propietaria de la mayoría accionarial del club, o al entrenador Erik Ten Hag. “El Manchester United ha iniciado las medidas apropiadas en respuesta a la reciente entrevista con los medios de comunicación de Cristiano Ronaldo. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión”, explicó el club en un comunicado publicado en su página web”.

El plan del United pasa por demostrar que las manifestaciones del jugador son causa de rescisión justificada de acuerdo al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA que explica que “cualquier conducta abusiva de una parte que tenga como objetivo forzar a su contraparte a rescindir un contrato o modificar los términos de este, constituirá una causa justificada de rescisión para la contraparte (jugador o club)”. El propio contrato de Cristiano Ronaldo con el United podría albergar cláusulas de comportamiento con el club que podrían emplearse a nivel legal para invocar una rescisión.

En la entrevista, concedida sin el consentimiento del club, Cristiano apuntó que los propietarios del United no se preocupaban por la entidad, a la que considera parada en el tiempo. El futbolista portugués cree que en el equipo le cortan las piernas y no escuchan sus consejos para mejorar. Afirmó sentirse traicionado por varias personas. “No me quieren aquí”. Entre ellos señaló al entrenador Ten Hag, con el que mantiene una relación pésima. “No le respeto porque él a mí no me respeta. Me puso tres minutos en un partido. Lo siento, pero no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar a los equipos”, explicó en una entrevista en la que también deslizó aceradas críticas contra la mayoría de sus compañeros.

Cristiano Ronaldo, que cumplirá 38 años en febrero, mantiene con el Manchester United un vínculo que vence el próximo mes de junio y por el que se cotiza en el entorno de los 30 millones de euros por temporada. En lo que va de curso ha marcado un gol en la Premier, donde sólo fue titular en cuatro de los catorce partidos que ha jugado su equipo. En la Europa League anotó dos dianas, ambas al Sheriff moldavo.