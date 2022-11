Manchester United responde a las palabras de Cristiano

Las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo, donde afirmó sentirse traicionado por el Manchester United, tuvieron eco en el club, ya que los ‘Red Devils’ emitieron un comunicado este lunes como respuesta a las palabras del astro portugués.

El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, escribió el Manchester United.

A pesar de la respuesta, quedó de manifiesto que la relación entre el futbolista lusitano y los dirigentes del conjunto de Old Trafford no es la mejor, incluyendo al estratega neerlandés Erik Ten Hag, con quien parecen aún más marcadas las diferencias.

¿QUÉ DIJO CRISTIANO RONALDO?

El astro portugués rompió el silencio y habló acerca de la actualidad que vive en el Manchester United, atravesando por una de sus peores temporadas en cuanto a rendimiento se refieres y gozando de pocos minutos en el terreno de juego.

El Manchester United intentó forzar mi salida (en verano). No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado”, declaró CR7 en entrevista con el periodista inglés Piers Morgan.

De igual manera, Cristiano aseguró no respetar al actual estratega de los ‘Red Devils’, dejando claro el distanciamiento que existe con la dirección técnica desde la llegada de Erik Ten Hag.

No le tengo respeto (a Erik Ten Hag) porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca lo voy a respetar”, sentenció el portugués.