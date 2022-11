El optimismo global impulsa al peso mexicano cerca de un récord histórico

By

Especulaciones sobre el fin de las políticas anti-covid en China, las cuales han generado disrupciones en cadenas de suministro globales todo este año, impulsaron esta semana a las bolsas y, con ellas, al peso mexicano. Esta es la más reciente sesión positiva para la moneda, la cual destaca como una de las más estables entre países emergentes en lo que va del año. El viernes, el peso brevemente cotizó en 19,47 pesos por dólar, un nivel cercano al mejor precio visto este año de 19,41. El peso se ha apreciado 5% este año.

“Se están recalibrando los riesgos a nivel internacional y en concreto, pues esta noticia de que China podría eliminar sus políticas de covid cero”, dice Jessica Roldán, directora de análisis económico en la firma Finamex. El país asiático continúa con estrictos confinamientos como parte de su política anti-covid, lo que ha generado disruptiones en la producción y en las cadenas de suministro en todo el mundo. Esta es una de las tres más grandes causas de la inflación a nivel global.

A la par, el dólar se está debilitando en respuesta al reporte de empleos en EE UU publicado el viernes. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés), Estados Unidos creó 261.000 empleos en el mes de octubre y la tasa de paro se situó en el 3,7%, frente al 3,5% de septiembre. “Los inversores buscan señales de enfriamiento de las condiciones del mercado laboral que permitan a la Reserva Federal reducir el ritmo de las subidas de tipos en la próxima reunión de diciembre”, aseguró en un reporte publicado por el estratega de mercados del banco Mizuho, Luciano Rostagno. La Fed, como se le conoce al banco central estadounidense, incrementó su tasa de interés en 75 puntos básicos el jueves.

La estabilidad del peso ha sorprendido a Wall Street este año, mientras los precios de los energéticos suben a nivel global por la guerra en Ucrania y la inflación generalizada sigue aumentando, en parte como resultado de los estímulos económicos implementados en 2020 y 2021 por la pandemia. Lo que ha sostenido al peso, asegura Roldán, ha sido un incremento en las exportaciones y a las remesas enviadas por connacionales en el extranjero.

“El diferencial de tasas también está muy fuerte”, apunta la economista. El Banco de México comenzó a subir la tasa de interés referencia desde hace más de un año y ha continuado haciéndolo. Esto ha preservado un diferencial entre la tasa de la Fed y la de México que hacen atractivos los instrumentos denominados en pesos. “México todavía se está beneficiando de sus macro fundamentales fuertes, como su banco central autónomo, y hay un elemento que es clave: a pesar de que a México no le ha ido bien en términos de crecimiento, su sincronización en la parte externa a Estados Unidos, es decir, su apertura comercial al final, pues le ha ayudado”, agregó Roldán. El Banco de México anunciará su próxima decisión de política monetaria el 10 de noviembre.

El marco legislativo que permite altos volúmenes de exportaciones a EE UU está ahora mismo en fase inicial de discusión entre los países. El país vecino inició este verano consultas para revisar si la política energética de México está en violación del Tratado Comercial entre México, EE UU y Canadá, conocido como TMEC. La incertidumbre de estos procesos no ha contagiado al peso mexicano todavía, explica Roldán, ya que todavía no es seguro que EE UU tomará medidas retaliatorias. “Todavía no hemos pasado a la parte de los aranceles, que es cuando ya se le impondrían sanciones a México”, dice la especialista.