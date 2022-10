Estado de México.- El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, IMDHD, presentó el Diagnóstico de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas de ocho estados mexicanos: Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero.

En conferencia de prensa, activistas y abogadas defensoras detallaron que las estadísticas y cifras mostradas en el nuevo documento se refieren a desapariciones en el período comprendido entre los años 2018 y 2020. Y que también documentan casos de feminicidios y trata de personas, dada su estrecha relación con las desapariciones.

Silvia Chica Rinckoar, directora del IMDHD, destacó que cinco alcaldías de la Ciudad de México y 49 municipios en todo el país concentran más de 10 mil casos, es decir, alrededor del 41 por ciento de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. En total, el territorio mexicano se conforma con 2 mil 458 municipios y dieciséis alcaldías.

Algunas cifras en los estados diagnosticados

Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos en Veracruz e integrante del Instituto detalló que en Veracruz se tiene un registro de mil 827 mujeres desaparecidas, cifra que representa el 24.6 % del total de desapariciones en el estado. Los municipios donde se concentran los casos son: Jalapa (102), Veracruz (100), Coatzacoalcos (104), Córdova (42), Poza Rica (29) y Orizaba (24).

“Sí hay una diferencia entre desapariciones de mujeres y hombres, los registros han indicado un incremento de los casos (…) es preocupante el incremento de desapariciones de mujeres jóvenes”, añadió Palacios Pérez. Además, en todo el país, Veracruz ocupa el segundo lugar por feminicidios.

Por su parte, la capital del país registra mil 621 casos de mujeres desaparecidas, cifra que equivale al 34 por ciento del total (incluyendo casos de hombres). En las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, se concentra la problemática.

Patricia Morales integrante del IMDHD lamentó que, durante muchos años, en la Ciudad de México no se visibilizó ni se registraron adecuadamente los casos de desaparición de niñas y mujeres.

Respecto a la entidad vecina, Morales detalló que las cifras más altas están en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco y la zona conurbada. El Estado de México acumula 5 mil 135 registros de desapariciones de mujeres, esto es el 43 por ciento del total de casos.

Al norte del país, desde marzo de 1964 y hasta diciembre de 2020, Nuevo León reporta mil 281 mujeres desaparecidas. “De los 51 municipios que conforman el estado, aquel con mayor desaparición de mujeres es Monterrey con 381, seguido por Guadalupe con 129, Apodaca con 99, Escobedo con 95 y García con 75”, se lee en el Diagnóstico presentado por el Instituto y otras organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Al igual que en los estados antes mencionados, “los municipios que registran el mayor número de mujeres desaparecidas forman parte del área metropolitana y se encuentran sumamente conectados”.

Hallazgos generales

Entre los hallazgos generales se encontró una disparidad entre los registros de las fiscalías de los estados y las comisiones de búsqueda, ya que no todas las desapariciones que se denuncian se investigan como tal, explicó Anais Palacios, acompañante desde el IMDHD. Además, existen casos que son investigados por fiscalías que no están especializadas en desapariciones, agregó. Palacios lamentó que no exista voluntad política en los estados para generar registros propios.

El Diagnóstico enlista una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades locales. Por ejemplo, menciona que la búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo presunción de vida, debe tener un enfoque diferencial y debe desarrollarse en condiciones seguras. Esto último, dado que, en México, “la feminización de la búsqueda de personas desaparecidas es un fenómeno que se puede apreciar en los colectivos de familiares, que en más de un 90 por ciento están integrados por mujeres”.

En un contexto general, el 16 de mayo de 2022 México alcanzó la cifra oficial de 100 mil casos de personas desaparecidas y no localizadas. El 24.7 % abarca niñas y mujeres, aunque el número aumenta cada día.