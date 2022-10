‘Lo tenemos difícil’, admite Xavi

By

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció la “pequeña esperanza” que tienen para seguir con vida en la Champions League, una situación “incómoda” al depender del Inter de Millán, que jugará horas antes del duelo entre los azulgranas y el Bayern Múnich, en el que tratarán de demostrar que la derrota ante los alemanes fue “una desgracia futbolística”.

“Tenemos una pequeña esperanza, pero lo tenemos difícil. No depender de ti mismo genera dudas. Estamos en una situación muy incómoda, hay muchos números de que no pasemos, pero el futbol tiene estas cosas. A veces no gana el que se lo merece y hay imprevistos. Lo hemos tenido en nuestra mano y podríamos estar dependiendo de nosotros”, dijo.

El cuadro catalán afrontará su duelo conociendo el resultado del Inter, por lo que su eliminación podría producirse antes del pitido inicial en el Spotify Camp Nou. “Es una de las posibilidades, el partido entre Inter y Viktoria Plzen lo veremos todos juntos en el vestidor. Luego saldremos a jugar de la mejor manera posible a competir y demostrar que no hemos estado al nivel”, añadió.

“Estamos en esta situación por errores nuestros, tenemos que ser autocríticos, pero tenemos que demostrar que estamos al nivel de este tipo de equipos”, indicó Xavi, quien espera “una revancha” ante el conjunto alemán.

“Tenemos un partido importante independientemente de lo que pase en Milán. Mañana tenemos que demostrar con juego y victoria que lo de Múnich fue una desgracia futbolística. Ves el partido repetido y parece mentira que ni puntuases”, recordó el técnico ‘culé’.

Tras sus tropiezos en la máxima competición continental y en el Clásico, el equipo ha cosechado dos victorias consecutivas ante Villarreal y Athletic sin encajar goles. “No tenemos que aflojar la mentalidad, todo parecía un desastre y hemos reaccionado contra dos rivales fuertes. No tenemos que bajar la sensación de confianza si no nos clasificamos. Saldremos con la mentalidad de competir y que hemos cambiado la dinámica”, zanjó.

Tras los dos triunfos consecutivos en casa, el entrenador azulgrana ha cambiado la rutina en las concentraciones. “Ahora nos concentramos dos horas antes en el Camp Nou, hemos cambiado la dinámica, creemos que es mejor para el futbolista que esté en casa con su familia. Nunca he visto bien demasiada concentración en el hotel, no me gusta. Es una decisión mía”, destacó.

Preguntado por la pizarra que empleará para batir al conjunto bávaro, Xavi afirmó nuevas variantes. “Hemos preparado algo para atacar mejor, tener más la pelota e intentar imponer nuestro modelo de juego. El sistema no ha cambiado, es el mismo, pero con diferentes opciones para atacar y defender”, apuntó.

“Ya tengo decidido el once desde ayer y estoy pendiente de si hay molestias. La baja de Sergi Roberto es importante porque le tengo mucha confianza y estaba en un momento extraordinario”, admitió Xavi, por lo que confiará en Héctor Bellerín para cubrir su baja.