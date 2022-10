El Potro, listo para el repechaje

El cambió que se notó en Cruz Azul desde la llegada de Raúl Potro Gutiérrez al banquillo no fue un cambio fortuito, pues el estratega declaró en entrevista con Excélsior que trabajó mucho con el grupo para revertir su mala situación. Se topó con una escuadra que no había tenido la mejor de las gestiones, por lo que afinó detalles para modificar y cambiar el rumbo del cuadro cementero.

Los resultados hablan por sí solos, esto no es de que tuvimos suerte o las cosas pasaron por casualidad. Se ha notado la inercia del trabajo que propusimos desde el primer día en todos los aspectos, desde el mental, el técnico, el táctico, el físico, que era algo que nunca mencioné, porque no soy ese tipo de gente que pone pretextos, pero el equipo no estaba entrenado bien, lo entrenaron de una manera muy lineal. Se corría mucha distancia, pero no somos maratonistas, creo que ahora el equipo es otro”, expresó Gutiérrez.

El Potro espera que el esfuerzo se refleje en la fase final, ya que, a su consideración, La Máquina será un rival difícil en la parte definitoria de la temporada.

Terminamos a tres puntos de Toluca, a seis de Tigres. Si hoy hubiera Liguilla estamos en el lugar siete y estaríamos jugándola, para nosotros ese objetivo nos ha fortalecido y estamos con la firme idea de mejorar. Un equipo como Cruz Azul siempre es incómodo, nosotros trabajaremos para que esto se prolongue y avanzar es uno de nuestros objetivos. Si ya estamos en esta fase, hay que ir por todo”.

Respecto a su duelo de la repesca contra León, dejó en claro que no se caerá en excesos de confianza, aunque disputarán este encuentro con la mentalidad de avanzar a cuartos de final.

El equipo se encuentra tranquilo, estamos preparando el juego contra León. Sabemos que no va a ser un partido igual que el que jugamos en las fechas pasadas. Estamos conscientes de la fase en la que estamos y vamos a afrontarlo así”.

Con relación a la oportunidad que le llegó de manera repentina, tras el despido del técnico Diego Aguirre, comentó que es algo que le ha complacido, pues es consciente de que durante mucho tiempo buscó un lugar como técnico en Primera División.

Mi cuerpo técnico y yo lo estamos disfrutando, porque sí, es cierto que lo hemos perseguido desde hace más de cinco años, que se diera de esta forma, creo que no es lo ideal para ninguna institución que se dé así, pero estamos disfrutándolo, siendo conscientes del equipo en el que estamos, de un equipo grande como Cruz Azul y nos sentimos muy a gusto. Sabemos cuáles son esas demandas de un equipo así, son equipos que se diseñan para ser campeones”.

El Potro, campeón mundial a nivel de selecciones de la categoría Sub 17 como estratega en la edición de 2011, le ha agradado que haya siete técnicos mexicanos disputando la fase final del Apertura 2022, sabiendo que en ocasiones se carece de oportunidades para dirigir en el máximo circuito.

Es un buen mensaje. No sé si sea la fase final con más técnicos mexicanos, pero, de ser así, es un gran mensaje que se debe de tomar en cuenta. Hay gente, como un servidor, quienes tenemos mucho tiempo trabajando, otros han tenido su oportunidad y han hecho su historia… Hay talento en la gente de México y ojalá que se replique más y tengan oportunidades”.

Una de las cosas que ha caracterizado a Gutiérrez en estos meses es que ha volteado a ver a los jóvenes de fuerzas básicas, destacando el juego que le ha dado a Rafael Guerrero y Rodrigo Huescas, por lo que señaló la relevancia que tiene el retomar a los jugadores de cantera en Cruz Azul.

Estando ahí te das cuenta de por qué sí llegan y por qué no llegan, después, estando de este lado, te das cuenta de por qué se consolidan y por qué no se consolidan”.

El estratega celeste no puso tope a las metas que tiene como entrenador y afirmó que su objetivo es llegar a ser el timonel de la Selección Mexicana, en un futuro.

Creo que esto es como cuando eres jugador, en mis tiempos yo decía que quería la oportunidad en Primera División, consolidarme, ir a un equipo grande y ser seleccionado nacional, creo que es algo parecido para los entrenadores, ya cumplí con una de esas cosas, ya estoy en un equipo grande, que eso evita muchas otras cosas, pero obvio quiero consolidarme y perseguir la Selección Nacional, conozco esas rutas y los protocolos para estar ahí, son objetivos válidos para cualquier entrenador y espero lograrlos lo más pronto posible”.

CONFIANZA A TOPE

El buen ambiente que se vive en Cruz Azul es palpable en los campos de entrenamiento de La Noria. Los integrantes del conjunto celeste se encuentran con el ánimo arriba para encarar la fase de repechaje del Apertura 2022, razón por la que el joven mediocampista Rodrigo Huescas aseguró que el equipo tiene la mira en lo más alto y se visualizan peleando por el título de liga.

Yo a Cruz Azul lo veo para campeón, ¿por qué no? Creo que vamos ir pasando etapa por etapa, primero el repechaje, luego los cuartos de final, pero si uno piensa a más, se va a estar perdido en el partido contra León, primero debemos afrontar el partido a partido y de ahí vamos viendo, pero sí veo a este Cruz Azul para campeón”, expresó Huescas.

El mediocampista comentó que, aunque los pronósticos los favorecen en el duelo que enfrentarán ante León en el repechaje, no se sienten con ventaja, pues saben que en estos partidos definitorios puede pasar cualquier cosa. El canterano celeste dejó en claro que en caso de avanzar a la Liguilla, les gustaría enfrentarse al América, para cobrarse lo sucedido en el 7-0 que se llevaron en la jornada 10 de la fase regular.

“Tenemos ese deseo de poder jugar contra América, creo que queremos darle vuelta a la página, más que nada por nosotros que todavía tenemos esa espina, gracias a Dios en el futbol siempre hay revanchas, después de América les tocó pagar a otros equipos, pero qué mejor que nos la pague quien nos la hizo”.