SAT entrega lista de empresas nacionales y extranjeras rezagadas en pago de impuestos

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el director de la Administración General de Grandes Contribuyentes, entregaron este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador una lista de empresas nacionales y extranjeras rezagadas en el pago de impuestos.

Así lo dio a conocer este miércoles el jefe del Ejecutivo, quien adelantó además que se hará una revisión de los casos la próxima semana.

La lista contiene entre 20 a 30 empresas nacionales y extranjeras que adeudan un total aproximado de 10 mil millones de pesos.

“En algunos casos es porque no se han terminado auditorías, no se les ha notificado pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, y hasta ahora vamos bien”, detalló el presidente y reiteró la importancia del cobro de impuestos dentro del presupuesto del gobierno.

“Ya van a pagar todos”, aseguró.

Hasta el 27 de septiembre, los ingresos tributarios alcanzaron in monto de 2 millones 898 mil 471 millones de pesos.

La cifra 0.3 por ciento debajo de lo observado en el mismo periodo del 2021 se debe a que el gobierno ha absorbido el pago del impuesto a las gasolinas gracias al aumento en los ingresos por petróleo.