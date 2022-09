Boxeadora revela los deseos de sus fans; ¿vender el sudor?

Ebanie Bridges, campeona de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo, reveló algunos deseos que le piden sus fans, a los que ella ha aceptado a cambio de una remuneración económica que le ayuden a “pagar sus cuentas bancarias”.

¿Vender agua en la que se baña, recortes de uñas de los pies, sudor?

Sí, son algunas peticiones que le han hecho.

Algunos fans me piden agua con la que me baño, sudor y los recortes de uñas de los pies. Me han pedido las medias sucias con las que entreno, esas sí las he vendido, las uñas también. Me parece gracioso e inofensivo”, mencionó “Blonde Bomber” en entrevista para el canal Mola de Youtube.

“¡Dame tu dinero! Esa es mi respuesta. No he vendido el agua, pero lo han pedido tanto que ya estoy pensando en llenar unas botellas. Hay mucha gente rara”, agregó.

La monarca mundial indicó que sería normal que le pidieran lencería, “pero siempre piden uñas, calcetines y otras cosas que no diré”.

Bridges dijo que algunas peticiones sí las ha aceptado porque es un dinero extra.

“Si quieren pagar, es cosa suya. A mí me da igual. Mientras pongan comida en mi mesa y paguen las facturas, yo feliz”, mencionó.

Ebanie Bridges se proclamó campeona de peso gallo al vencer a María Cecilia Román el pasado mes de marzo.