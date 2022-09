‘Ochoa, Acevedo y Talavera deben de ir al Mundial’, afirma Moisés Muñoz

La ausencia de Carlos Acevedo en la última convocatoria de la Selección Mexicana para los duelos de carácter amistoso ante Perú y Colombia causó polémica entre los aficionados y el gremio futbolístico. Moisés Muñoz, exguardameta tricolor y quien no es ajeno a quedar fuera de una convocatoria mundialista se pronunció sobre el tema. A decir de Muñoz, el portero de Santos se encuentra en mejor momento futbolístico y debería integrar al tridente de arqueros que viajarán a la próxima Copa del Mundo.

El llamado de Rodolfo Cota obedece al voto de confianza que le da el ‘Tata’ al jugador. Ha sido llamado constantemente a la selección durante el proceso de Martino. Se perfectamente el nivel en el que se encuentra Acevedo, considero que está por encima de Cota, pero yo no decido quién debe ir al Mundial, es el Tata. Yo creería que los porteros en Qatar deberían ser Ochoa, Talavera y Acevedo, pero la última palabra la tiene el Tata ya veremos a quién lleva a Qatar”, comentó Moisés Muñoz.

Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera son dos de los jugadores más veteranos del combinado nacional, a pesar de ello Muñoz no ve inminente una renovación bajo los tres palos.

No, no urge un cambio en la portería. Seguramente lo habrá para el 2026, pero para Qatar es claro que Ochoa va a ser el titular, él estará en este Mundial. Para un futuro si necesita haber un cambio generacional, ahí seguramente Cota y Acevedo serán los que estén peleando la titularidad para el 2026″, indicó.

Muñoz no descartó la posibilidad de que Ochoa siga en la pelea para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos.

Estoy consciente de lo que dijo Ochoa y si mantiene el nivel que ha tenido estos años, ¿por qué no?. ¿Por qué no podría ser el portero del 2026?, lo más importante es mantener el nivel, pero mientras puedas liderar a tu defensa y mover tus piezas y si aún tienes la capacidad de cortar, reaccionar y sacar pelotas de peligro, ¿por qué no? Pero habrá otros porteros que tengan la misma hambre de ser titulares con la selección, no será fácil para él la competencia. Pero repito, si mantiene el nivel, sí podría ser el portero del 2026″, sentenció.