Mi momento es ahora; llevo 40 años preparándome: Ebrard

Con toda franqueza, en una charla con la que se inauguró este lunes el Expansión Summit 2022, el canciller Marcelo Ebrard dijo: Mi momento es ahora; llevo 40 años preparándome. Considero que no hay riesgo de fractura al interior de Morena o del propio movimiento para dar continuidad al proyecto del actual gobierno, a menos que no haya respeto a todos los que participan en el proceso interno. Recordó lo sucedido en noviembre de 2011, cuando contendió con el hoy presidente López Obrador por la candidatura y optó por salirse para no dividir las fuerzas. La base de la unidad es que haya una competencia que sea justa, como la hubo entre Andrés y yo en 2011; por eso no hubo problema. Si no hubiera sido algo equilibrado, acordado y transparente, hubiéramos tenido un gran problema en ese momento. Entonces, hay que hacerlo igual. Si es así, yo no veo ninguna dificultad, señaló.

–¿Cómo se siente a un año del arranque formal del proceso en septiembre de 2023? –le preguntaron. –El eje de todo es tu trabajo, los resultados que has dado, que estás haciendo. He sido hábil, entregado a mis funciones y lo seguiré siendo. El reto más grande que tuvimos en esta administración fue la pandemia. La relación con Estados Unidos es muy demandante todos los días, pero lo más angustiante que yo viví en esta administración es cómo conseguir las vacunas (contra el covid-19) y traerlas a México, y ventiladores, a sabiendas de que se moría gente todos los días. Eso fue lo más tremendo. Venturosamente logramos tener, con la dirección del Presidente, las vacunas a tiempo. A lo que más tiempo dediqué fue a cómo se podía resolver. Entonces, yo te diría: cumplir nuestro trabajo con entusiasmo y servir a la gente, para eso estamos aquí. Si no, ¿para qué estamos?

La inflación en Estados Unidos ha cedido ligeramente, bajó a 8.3 desde 8.5 por ciento. Sin embargo, el mundo de los negocios se ha visto decepcionado por el dato, ya que esperaba un mejor reporte. Las principales bolsas de valores registraron pérdidas. La inflación sigue aumentando, sobre todo la subyacente, y los inversores temen que la política monetaria de la Fed no esté teniendo el efecto deseado. Se considera segura una subida del tipo de interés de 75 puntos básicos en la próxima reunión del organismo que preside Jerome Powell, e incluso algunos analistas ya hablan de un punto porcentual.

Las ventas acumuladas a agosto del año en curso de la Asociacion Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), que preside Vicente Yáñez, ascendieron a 897 mil millones de pesos, lo cual representa un alza de 10 por ciento, contra los 815 mil millones del mismo periodo de 2021 –en cifras redondeadas. En los meses que restan del año superarán con amplitud una marca que es crítica, un billon de pesos. Walmart y la cadena Oxxo reportan por separado.

El gasto que el gobierno federal prevé destinar al pago de las pensiones en 2023, por 1.7 billones de pesos, es alarmante por insostenible y por el riesgo que representa para las finanzas públicas, asegura Adrián de la Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Y no se acalambra con el Fobaproa, que ha consumido más de un billón de pesos?

Mientras los jefes de PRI, PAN y PRD estan enfrascados en un debate sin final, a pesar del llamado a la unidad de su patrocinador Claudio X. Gonzalez, el presidente López Obrador les metía otro gol. Informó que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, será propuesto como embajador de México en Canadá. El político, postulado en 2016 por PAN-PRD será otro de los ex gobernadores que se suma al servicio exterior bajo la bandera de Morena. Ya antes nombró como representante de México en España al ex mandatario de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, como cónsul en Barcelona a Claudia Pavlovich y a Carlos Miguel Aysa González como embajador en República Dominicana.

Se casa la hija de EPN en soledad, sin la opulencia y el estruendo añorados. Qué peor castigo para un político corrupto: ver manchado su nombre y el de su familia por siempre; fugitivo, perderse los momentos más importantes de la vida, porque pudo más la ambición y sobrevive a salto de mata.

Escribe @blancasmadrigal

