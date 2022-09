El día que Hugo Sánchez llamó ‘esclavo’ a una leyenda del América

By

El legendario ‘Pentapichichi’ Hugo Sánchez, tuvo un breve paso por las Águilas del América luego de triunfar en España con el Atlético del Madrid y el Real Madrid, aunque en su paso por el conjunto azulcrema tuvo un altercado en el vestidor, recordado por quien fuera su compañero en la escuadra de Coapa, el argentino Oscar Ruggeri.

Ruggeri, quien fue campeón del mundo con la selección de Argentina en México 1986, recordó el día en el que ‘Hugol’ llamó esclavo a una de las máximas leyendas del América luego de una molestia derivada por temas personales.

¿A QUÉ LEYENDA DEL AMÉRICA LLAMÓ ESCLAVO HUGO SÁNCHEZ?

Uno de los grandes jugadores que han llegado al futbol mexicano y especialmente al América, fue el brasileño Antonio Carlos Santos, quien se casó con Emma Portugal, la exesposa de Hugo Sánchez y madre de dos de sus hijos, una situación que no cayó nada bien al exjugador del Real Madrid y que derivó en la anécdota que relata Oscar Ruggeri.

Antonio Carlos Santos (Mexsport)

En el América estaban Hugo Sánchez y (Antonio Carlos) Santos, estábamos en el vestuario, yo me sentaba al lado de Hugo, del ‘Pichichi’ y me decía: ‘Oscar, dile al esclavo que cuando yo llamo no atienda él, yo quiero hablar con mis hijos’ y el Santos estaba cambiándose enfrente”, recordó Ruggeri en un programa deportivo de Argentina.

Sin embargo, la anécdota del ‘Cabezón’ Ruggeri no termina ahí, ya que el ‘Negro’ Santos respondió a Hugo Sánchez con humor e ironía ante el descalificativo vertido anteriormente por el ‘Pentapichichi’ delante de todo el vestidor americanista.

’Negro’, ¿escuchaste? Que (Hugo Sánchez) te dijo esclavo, que no atiendas el teléfono, y me respondió: ‘Oscar, dile que mande más plata porque no nos está alcanzando’”, sentenció el campeón mundial en su relato.

Cabe mencionar que, Antonio Carlos Santos, fue alguien muy cercano al fallecido hijo de Hugo Sánchez con Emma Portugal, Hugo Sánchez Jr, aunque se desconoce si actualmente la relación del ‘Negro’ con el ‘Pentapichichi’ ha mejorado desde entonces.