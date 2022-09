Niebla Roja con un gran reto en la Copa Independencia

Motivado y agradecido con la oportunidad, Niebla Roja participa este viernes en la primera etapa de la Copa Independencia, donde enfrentará al Ingobernable mayor, Terrible.

Entre los Ingobernables nos conocemos muy bien, quiero llegar a la final de este torneo y con Terrible, que sin duda será un gran enfrentamiento”, mencionó.

Para Niebla Roja este es un gran reto pues no se considera dentro de los favoritos, pues sabe que Místico lleva esa etiqueta. Mencionó lo importante que es el estar en el aniversario este 16 de septiembre.

“He tenido luchas inusuales y me he enfrentado a gente nueva. Por ejemplo, la lucha que sostuve con Titán en donde la gente reaccionó de manera sorprendente, o la lucha contra Cavernario y he venido sacándole provecho a mis rivales. Eso es muy motivante, porque a cada batalla hay que ir preparado para dar lo mejor de cada uno, la verdad es que los Chávez no nos achicamos ante ningún rival”, señaló.

A Star Black, no lo conoce, por lo que este viernes verá su alcance. Pero la competencia será muy dura pues podría enfrentar a Terrible, Gemelo Diablo II, Panterita del Ring o un Dark Panther; sin embargo, los jóvenes van arrasando fuertemente como Magia Blanca

“A Magia Blanca no lo conozco, veo a Panterita del Ring muy motivado y a Terrible lo tengo de pareja, sé que hay grandes rivales, pero me visualizo ganando la Copa, creo que merezco las oportunidades que he tenido y voy a seguir dando buenas luchas porque quiero consolidarme en el torneo y deseo estar en el aniversario. Si llegara a estar en la segunda fase y tuviera enfrente a mi hermano, sería muy emocionante y sería algo inédito”, sostuvo el He- man lagunero.

También se dio a conocer que se vivirá la tercera edición de Noche de Campeones donde expondrá su Campeonato de Parejas que ostenta con su hermano, Ángel de Oro.

“En los eventos importantes los Chavez han estado, esto se ha hecho moda y hemos enfrentado a todos. No tengo a un favorito. Las tres duplas son de gran importancia a Volador Jr., ya le ganamos y a Espíritu también les ganamos, vienen motivados y a quien escoja el público estamos preparados”, afirmó.