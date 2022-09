El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta este jueves su IV Informe de Gobierno con varias asignaturas pendientes, entre ellos la funcionalidad que ha tenido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignia de la llamada Cuarta Transformación (4T).

El nuevo aeropuerto, que pretendía aliviar el tráfico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), no ha logrado su objetivo. En un spot relacionado con su IV Informe, el mandatario mexicano asegura que el AIFA ha tenido éxito, pues que se ha convertido en el “mejor aeropuerto de América Latina”.

Sin embargo, la consultora británica Skytrax contradice los dichos de López Obrador, pues en su recuento de las mejores terminales aéreas del mundo en 2022 no figura ninguna de México. De hecho la edición de 2022 del ‘The World’s Best Airports’ no considera en su top 10, ni en el 20 ningún aeropuerto de América Latina.

Los números del AIFA

El presidente López Obrador destacó en su spot sobre el AIFA que la obra se construyó “en tiempo récord” y que su Gobierno se ahorró millones de pesos. “El aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en dos años y medio, nos ahorramos 100 mil millones de pesos”, sostuvo. Pero veamos.

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el AIFA se ubica en la posición 41 en cuanto al número de pasajeros transportados, lo que representa apenas el 0.8 por ciento de los viajeros que utilizaron el AICM.

Hasta ahora, el AIFA cuenta con cinco aerolíneas que vuelan desde sus instalaciones: Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, Copa Airlines y la venezolana Conviasa.

En lo que lleva de operación el aeropuerto de Santa Lucía se han llevado a cabo mil 240 operaciones, de las cuales 993 se han realizado a tiempo, según informe de la AFAC, órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

Asimismo, la AFAC reportó que el 19.9 por ciento de las operaciones que se han llevado acabo desde el AIFA, entre marzo y junio, no salen a tiempo debido a demoras principalmente relacionadas con el clima.

En tanto, 247 vuelos han presentado demoras, 67 de ellas son imputables a las líneas aéreas que operan en ese lugar, mientras que 180 están relacionadas con otros factores, como el clima, que ha impedido que 84 vuelos despeguen de acuerdo con el horario estipulado.

En julio pasado, el AIFA transportó menos pasajeros que el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), que hace solo un mes reinició sus operaciones comerciales.

Según la AFAC, la diferencia de pasajeros transportados fue de 20 mil 383, pues mientras el AIFA movió 35 mil 117 pasajeros, la terminal aérea de Toluca transportó 55 mil 500 personas.

El director general del AIFA, Isidoro Pastor, anunció a mediados de agosto que los vuelos en la terminal aérea aumentarían de 12 a 46. Algunos destinos serán La Paz, Mexicali, Huatulco, Puerto Escondido y Oaxaca capital, y comprenden las tres aerolíneas Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico.

A partir del 15 de septiembre, un vuelo desde Santo Domingo, República Dominicana, esto como parte de la llegada de la línea aérea Arajet.

Copa Airlines anunció su despegue desde el AIFA hacia Panamá, aunque iniciará operaciones hasta el próximo 26 de septiembre,