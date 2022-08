¡Sí se cumplió el sueño! ‘Pony’ Ruiz y Acevedo, un antes y después

Rodrigo ‘Pony’ Ruiz marcó una época con Santos Laguna, ídolo de La Comarca. Su magia fue vista en las diferentes canchas del futbol mexicano. Su visión, toque de balón, regates, velocidad, entre otros aspectos, lo catapultaron para estar dentro del ‘top’ de los chilenos que han venido a México.

En una de las fotografías que compartió hace un par de años, se ve a Rodrigo Patricio Ruiz de Barbieri junto con un niño, que también traía el uniforme de Santos Laguna, Carlos Acevedo.

Con el paso de los años, Acevedo se probó con Santos y fue escalando categorías hasta ser el portero titular del cuadro de La Comarca. El otro aspecto de la postal que compartió el chileno el pasado 24 de marzo de 2020.

En aquel entonces, Rodrigo Ruiz indicó que Carlos Acevedo es “un gran ejemplo de perseverancia!! No se rindan nunca!!”.

Y sí, el camino no ha sido fácil para Carlos Acevedo. Incluso, estando en fuerzas básicas con Santos tuvo dos salidas del equipo e, incluso, estuvo a punto de dejar el futbol para ser médico.

Hubo un accidente que me hizo regresar a la profesión de futbolista. Fue un accidente de la Sub 17, del equipo en el que estaba. A mí me dieron de baja justo antes de ese viaje y no viajé ni nada. Hubo ahí dos porteros, dos amigos que se lastimaron y por circunstancias adversas a mí me hicieron volver a Santos y hoy en día estoy disfrutando al máximo mi profesión, mi carrera”, relató este mismo año el portero de Santos para Excélsior Digital. Si gustas leer la entrevista completa da un clic aquí.