La derrota está prohibida en el Clásico Tapatío del sábado; la consigna de Alan Mozo

GUADALAJARA. Alan Mozo ya entiende las sensaciones de un Clásico y, ahora, enfundado en los colores del Guadalajara, vivirá su primer choque ante Atlas, en un duelo que paraliza a la ciudad. El defensa es claro en su intención por estrenarse con una victoria ante su oponente de ciudad y la derrota no está en su presupuesto.

Sabemos que hay rivales con los que no se puede perder y Atlas es uno de ellos. Me ha tocado jugar varios Clásicos en mi pasado equipo y creo que me tocó más ganarlos que perderlos. Aunque tuvimos una racha en contra, los Clásicos son los que el jugador quiere jugar y ganar”, aseguró.

La superioridad que Chivas ha mostrado en tiempos recientes en los Clásicos, contrasta con el último año, ya que Atlas ha estado por encima del rebaño en resultados y títulos. Con elocuencia, Mozo es consciente de que están obligados a dar vuelta al presente complejo que viven y mantener la estafeta, como el equipo dominante de la Perla de Occidente.

Sí, me han platicado que es algo impresionante, que la rivalidad es histórica y que se debe de demostrar que en Guadalajara mandan las Chivas. Con esa mentalidad vamos a salir este sábado”, comentó el zaguero.

El entorno es distinto en las vísperas de un partido con tanta historia y matices. Es por eso que, Mozo sabe que la solidez será el arma que pueda potenciar las posibilidades del chiverío para dar un golpe en la mesa en el Estadio Akron.

Es una semana que se respira diferente, se trabaja diferente. A este rival no se le pueden dar espacios, la verdad que es un rival capaz, nadie le ha quitado la capacidad al rival, por algo le ha ido tan bien últimamente”.