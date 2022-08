Atlas es el favorito; exdefensa de Chivas analiza el clásico de mañana

By

GUADALAJARA. La hegemonía que había ejercido Chivas sobre el Atlas, su mayor rival de la ciudad, era notable, hasta el despegue del proyecto de Diego Cocca y por ende, la obtención del bicampeonato de liga para los rojinegros. Ahí se rompió la cuerda y esta efervescente rivalidad recuperó tonos de dramatismo y suspenso que había perdido. Jair Pereira, defensa campeón con el Rebaño en el Clausura 2017, habló con Excélsior sobre lo que espera mañana en el Estadio Akron en una edición más de un choque que calienta a la Perla de Occidente, para el que reconoce que los rojinegros son favoritos.

Atlas es favorito por la atmósfera que tiene actualmente. Es el bicampeón, aunque no importa la posición en la que estés, todo puede cambiar, dentro de un clásico te juegas más que tres puntos, te juegas el honor y el orgullo de la afición. El Chivas vs. Atlas es un partido especial, que come aparte. Hay partidos importantes, pero éste se distingue por la pasión que envuelve a sus aficiones. Es muy intenso y eso lo pone en un escalón diferente al resto”.

Pereira recordó la pasión que se vive en esta clase de encuentros, en los que la gran mayoría de los habitantes de la ciudad se involucran con mucha emoción.

Son partidos con mucha historia, con una rivalidad importante, muy pasionales, que no se permiten perder y con dos aficiones de por medio que exigen siempre. Me dejaron muchas satisfacciones, porque marcamos una superioridad sobre ellos en materia de resultados”.

El clásico del Clausura 2016 fue especial en la carrera de Pereira. En los últimos compases se levantó por los aires y remató de cabeza para darle el triunfo sobre la bocina al Guadalajara.

Fue un partido de torneo regular, en un tiro de esquina rematé de cabeza y pude anotar. Era un partido bastante cerrado, donde la táctica fija decidió, y ese cabezazo definió esa victoria para darle el triunfo a Chivas”.

El impacto del éxito de los Zorros tras el bicampeonato y de la superioridad mostrada por el América, no ha dejado indiferente y mucho menos tranquilo a su gran némesis. Jair atribuye como componente principal de la trascendencia atlista, a la solidez de su plantilla, aunado a la continuidad de la cual ha gozado desde el desembarco de Grupo Orlegui a la institución.

Siempre hablar de los partidos ante Atlas o América implica llevar la presión contigo, porque estás obligado a sacar un resultado positivo, de lo contrario, todo eso que no pudiste obtener en la cancha, te lo llevas al trabajo, a la casa y a la vida, con burlas y cualquier tipo de comentario. Sin duda, Atlas ha tenido un gran año con el bicampeonato, ha reforzado muy bien a cada plantel y además lo ha mantenido”.

Los altibajos deportivos y de resultados que arrastra Chivas no se deben a nada más que a los malos resultados, según el central. La tibieza de algunos jugadores no pasa desapercibida más allá de la responsabilidad de Ricardo Cadena en el planteamiento táctico desde la banca. “Chivas nació grande y se ha acostumbrado a estar en ese nivel, así que es lógico que las demandas sean altas.

Es muy difícil que un equipo como Chivas cambie su historia de un plumazo y juegue con extranjeros, por más que el panorama no sea esperanzador. Si hace eso, pierde su esencia, porque es justo eso lo que lo ha hecho ser grande, el punto es tener a los mejores mexicanos en su posición, si Chivas los tiene, puede competir sin ningún problema”, señaló.