Ante la crisis del agua: parar refresqueras y cerveceras

– Indagarán a jueces obsequiosos

– Arde Europa, pero en Mexicali hace más calor

El pueblo celebra jubilosamente las raras ocasiones en que un juez pisa la cárcel por corrupto. Hay decenas de personas en prisión esperando un juicio justo que no se materializa en sentencia de libertad porque el reo no tiene dinero. A pesar de las repetidas promesas de los altos funcionarios del Poder Judicial de que se reformarán y actuarán con probidad se siguen vendiendo los favores especiales en los tribunales. De ahí que fuera bien recibido el anuncio del presidente López Obrador de iniciar una indagatoria sobre los jueces que han concedido amparos a Iberdrola y Monsanto. La compañía española de electricidad consiguió un amparo para no pagar una multa por más de 9 mil millones de pesos y Monsanto, filial de Bayer, busca eliminar el decreto presidencial para la reducción gradual del glifosato y la siembra de transgénicos.

Los supercompetentes

¿Por qué no ampliar la investigación sobre los jueces especializados en competencia económica –Juan Pablo Gómez Fierro, Rodrigo de la Peza y Ramón Lozano? Han resultado supercompetentes para proteger los intereses de compañías privadas, nacionales y extranjeras. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que interpondrá el recurso de revisión contra la suspensión dictada por el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por considerarla ilegal. Se trata del decreto que obliga a las empresas privadas a comprar gas natural a Pemex y la CFE. El amparo fue promovido por Engie y Tractebel Energía de Pánuco. Pero son más las empresas que han solicitado los amables servicios de los jueces, entre ellas Shell Trading, Gerdau Corsa, Tractebel Energía de Monterrey, Ternium Gas México y Compañía Comercializadora de Hidrocarburos y Gas Natural. Argumentan que la Secretaría de Energía estaría invadiendo atribuciones exclusivas de la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), que es la facultada para normar el transporte y almacenamiento de gas natural. La Sener argumenta que el control y la planeación en materia de hidrocarburos son facultades exclusivas del gobierno federal a cargo de la propia secretaría y la comisión reguladora es un órgano dependiente del gobierno federal.

Parar a cerveceros y cocacoleros

La sugerencia presidencial en cuanto a que deben parar su producción las empresas refresqueras y cerveceras de Nuevo León para que el agua que se ahorre llegue a las familias tiene sentido, sin embargo, chocará con los intereses de las compañías. Hay dos empresas que distribuyen Coca-Cola, tengo entendido que una de ellas ya aportó (agua) y otra no. Entonces, llamaría a todas para que apoyaran, lo mismo en el caso de la cerveza. Pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación, hay que seguir aportando e incluso detener la producción, apoyar a la gente. Representantes empresariales están conversando con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Hay corporaciones que no pueden detener sus operaciones porque tomaría mucho tiempo y sería muy costoso volverlas a poner en operación, pero hay otras que sí podrían ayudar, dijo Andrés Manuel, por ejemplo las cerveceras o las refresqueras que, en el caso de Nuevo León, tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos y que se destine toda el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso. No será fácil ni sencillo que acepten detener su producción, aun cuando la Comisión Nacional del Agua acaba de publicar un decreto declarando que existe una situación de emergencia.

Arde Europa

Una fuerte onda de calor invade a Europa. Han fallecido decenas de personas. La temperatura llega a 40 grados centígrados. En Mexicali estos días el termómetro ha sobrepasado 50 grados. Comenzaron los 40 días más calurosos del año y terminarán hasta septiembre. Hace falta un programa de la CFE que financie la instalación de páneles solares para que los hogares puedan tener equipos de aire acondicionado sin tener que pagar recibos de 4 mil pesos al mes.

En Alemania se comenzará a racionar la electricidad, se apagarán los electrodomésticos por las noches, se acortará el tiempo en la ducha, se reducirá a 2°C la calefacción y el aire acondicionado, se emplearán temporalmente autos sólo en urgencias y se usará carbón.

