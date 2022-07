Luis Suárez rechazó al Cruz Azul y al Toluca

Cruz Azul y el Toluca buscaron fichar a Luis Suárez, pero el charrúa no vendrá a México porque jugar en la Liga MX no es una opción para él.

Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción”, indicó el exjugador del Atlético de Madrid para Sport890 de Uruguay.

Hace unos días, el cuadro colchonero le dijo adiós al atacante uruguayo y también se manejó la opción de recalar con el River Plate, pero el cuadro “Millonario” quedó fuera de la jugada tras su eliminación en la Copa Libertadores.

Con 35 años y una carta tasada en ocho millones de euro, el también ex del Barcelona tiene ofertas de España, Italia y Turquía.

Según medios españoles, el Sevilla y la Real Sociedad son los equipos interesados en este país.

“El Pistolero” busca un equipo en donde pueda mantener su nivel de cara al Mundial de Qatar 2022.