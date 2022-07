El guitarrista mexicano Carlos Santana, de 74 años, preocupó a sus seguidores la noche de este 5 de julio cuando se desplomó en medio de una presentación en el escenario de Pine Knob Music Theatre en Clarkston, justo cuando interpretaba el tema ‘Joy’, por lo que auxiliado por el cuerpo médico y posteriomente sacado en camilla.

En medio de su gira Miraculous Supernatural 2022, Santana tenía programada una fecha en Michigan que ofrecía con total normalidad. Un representante le dijo a People que se encuentra estable después de ser valorado en un hospital.

“Fue superado por el agotamiento por calor y la deshidratación. El gran guitarrista fue sacado de su espectáculo en Pine Knob Music Theatre (anteriormente DTE Energy Music Theatre), un anfiteatro al aire libre en Clarkston, a unas 40 millas al noroeste de Detroit, Michigan. Carlos fue llevado al departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación y está bien”, relató por medio de un comunicado.

Aunque salió saludando a los presentes y consciente aguardará reposo, por lo que su manager Michael Vrionis confirmó que su show de este miércoles en The Pavilion en Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, está pospuesto. Santana promociona su nuevo álbum de estudio titulado Blessings and Miracles, que fue lanzado en octubre de 2021.

Después del incidente, Santana mandó un mensaje a través de Facebook: “A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien tomándonos las cosas con calma. Me olvidé de comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, escribió.

Los problemas de salud de Carlos Santana

En diciembre pasado, el músico canceló sus conciertos en Las Vegas derivado de un procedimiento cardíaco no programado que tuvo tras pedirle a su esposa que lo llevara al hospital luego de sentir molestias en el pecho.

“Voy a tomarme un tiempo de descanso para asegurarme de que me recupere y descanse. Cuando vuelva a tocar sabrán que lo haré al 150 por ciento. No aparecería en el escenario a menos que pudiera hacerlo”, comentó entonces por medio de un video en redes sociales.