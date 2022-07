Jugadora gana 50 veces más en ‘Onlyfans’

By

Key Alves, jugadora del Osasco Voleibol Clube, reveló que gana 50 veces más posando en Onlyfans que en el deporte. “Es mi mayor ingreso”, admitió.

Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso… y me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en ‘OnlyFans’, porque el precio mensual (16 euros) es fijo”, dijo para ‘O Globo’.

Eso sí, la jugadora aclaró que no hay desnudos ni nada por el estilo. Afirmó que sus fotos son destinadas a sesiones ‘lights’ y profesionales.

“Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará”, advirtió.

Key Alves se considera una jugadora profesional y el paso a ser una influencer se debió a que las cosas extra cancha empezaron a crecer mucho para ella.

“Comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me considero un deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet”, mencionó.

Con miles de seguidores en Instagram, la jugadora reveló que desde pequeña le había dicho a sus padres que le gustaría ser conocida en todo el mundo no solo por su cara bonita o por su talento en el voleibol.

Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing”, dijo.