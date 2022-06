Exige Sandra Amaya se pague adeudo por videocámaras de vigilancia

By

DURANGO, DGO.- La diputada Sandra Amaya Rosales exigió al gobierno del estado solventar el adeudo de más de 161 millones de pesos que se tiene por el arrendamiento de las 256 cámaras de vigilancia urbana, situación que preocupa a los duranguenses, ya que la seguridad pública es uno de los pendientes de la presente administración.

“Creo que este gobierno que termina, entre tantos temas pendientes que tiene con la ciudadanía, es la seguridad, durante seis años fueron incapaces de atender la alerta de violencia de género, disminuir los delitos sexuales en contra de la mujer, y los delitos de lesiones”, resaltó la también presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.

Sin embargo, ante los integrantes de la Comisión Permanente, consideró preocupante, el hecho de adeudarle al proveedor de las cámaras de video vigilancia, porque si dejamos de contar con este servicio, los delincuentes tendrán la libertad de actuar a su antojo.

En este sentido, Amaya Rosales recordó que en 2019 la adquisición de las cámaras, se realizó con toda la discrecionalidad posible, y a tan solo tres años, se presenta esta situación donde la administración estatal no tiene la capacidad financiera para cubrir estos pagos.

“Espero y por el bien de durango, que se cubra el adeudo que se mantiene por el arrendamiento de las videocámaras de vigilancia urbana, y reitero que, como presidenta de la comisión de seguridad pública, me mantendré atenta en este asunto que es de gran importancia para la seguridad de todas y todos los duranguenses”, resaltó.

Al respecto, dijo que, siempre me he manifestado a favor de que se haga una auditoria al gobierno del estado, no con fines políticos, sino para conocer el estado de las finanzas que recibirá el nuevo gobernador.

Además, informó que en los próximos días la Comisión que preside evaluarán la necesidad de que nos acompañen servidores públicos de la Secretaria de Seguridad del gobierno del estado para analizar los temas pendientes en esta materia.

“La seguridad es un tema del que debemos ocuparnos, sin importar colores ni ideologías políticas”, concluyó la representante popular.