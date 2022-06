Hacienda ‘consiente’ a gasolina Premium; apoyo complementario será de casi 8 pesos

By

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer este viernes que las y los automovilistas no pagarán el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por las gasolinas durante la próxima semana.

A partir de mañana sábado 18 de junio, el estímulo fiscal será de nuevo de 100 por ciento para todos los combustibles.

El acuerdo, publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) también añade que los estímulos complementarios para las gasolinas que se venden en el país serán los siguientes:

Magna: 7.01 pesos

Premium: 7.98 pesos

Diésel: 7.71 pesos

El apoyo complementario para todos los combustibles es mayor que los aplicados hace una semana, cuando fueron de 3.11 pesos para la Magna; 2.83 pesos para la Premium; y de 7.43 pesos para el diésel.

El estímulo fiscal se ha mantenido al 100 por ciento para todas las gasolinas desde el 12 de marzo pasado.

Los montos complementarios, al igual que los estímulos fiscales normales, tendrán una vigencia que irá del 18 al 24 de junio.

‘Habrá subsidio para rato’

Más temprano este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene garantizado el subsidio a los combustibles durante el resto de 2022, por lo que el precio de las gasolinas y diésel no aumentarán este año.

El mandatario mexicano negó los rumores que señalaban que en las próximas semanas el subsidio a los combustibles ya no sería del 100 por ciento, por lo que el precio a los consumidores aumentaría.

“Todo el año lo tenemos garantizado, no tenemos problema. En el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leí que había el rumor de que para que fuese menos el subsidio, íbamos a aumentar un poco la gasolina, no es cierto, eso es lo que quisieran. Yo le digo al pueblo de México que no aumentará el precio de gasolina, ni del diésel, ni de la luz”, sentenció AMLO en la conferencia de este viernes.