Demandará el gobierno a empresa por daño a Playa del Carmen

– Gobernadores al borde de un ataque de nervios

– Estanflación y recesión

La demanda del gobierno de México contra la empresa estadunidense Vulcan Materials y su filial Vulcan no debe ser menor a 10 mil millones de dólares. Han causado un daño gigantesco e irreparable en Playa del Carmen, Quintana Roo. Eso, sin descontar el capítulo penal correspondiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la decisión de denunciar en tribunales internacionales a la empresa que, por su lado, sostiene un litigio por mil 500 millones de dólares contra el gobierno. Están ahora muy molestos porque se clausuró el banco de Calica. Imagínense: se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, provocando una catástrofe ecológica, dijo AMLO. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habia anunciado un acuerdo para que su planta Calica fuera transformada en un conjunto turístico sobre el Tren Maya.Sin embargo, López Obrador observó en un sobrevuelo que la firma seguía extrayendo materiales. Las empresas extranjeras y sus despachos de abogados con frecuencia quieren asustar con los litigios internacionales. Se ganan y se pierden, pero si Vulcan pierde éste pasará apuros para dar una satisfacción a sus accionistas.

Gobernadores en apuros

El más reciente ex gobernador priísta que ha ingresado a la cárcel, después de ser extraditado de Estados Unidos, fue César Duarte, de Chihuahua. Precedió por semanas a El Bronco Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León. Hay más que están en capilla. Alito González, priísta, fue denunciado por la Fiscalía General de Campeche como probable responsable de varios delitos, entre otros, enriquecimiento ilícito. Hay videos que pueden servir de prueba contra el presidente nacional del PRI, que se dice víctima de persecución. El panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, enfrenta una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Acaba de perder las elecciones en su estado, su futuro pinta mal. El ex mandatario perredista de Michoacán Silvano Aureoles se anda haciendo ojo de hormiga, pero hay denuncias en su contra.También hay uno de Morena: Jaime Bonilla, el que quiso quedarse cinco años en el gobierno, cuando fue electo sólo para dos y tuvo que ser echado por la Suprema Corte de Justicia. Andaba buscando un escondite en el Senado, pero no lo consiguió. Tiene cuentas pendientes en Baja California.

Esos economistas

Los conceptos estanflación y recesión se utilizan cada vez más frecuentemente para describir hacia dónde apunta la convulsionada economía. El Banco Mundial advirtió que las economías están en riesgo. La estanflación surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no crece y, a la vez, se encarece el costo de la vida, motivado por una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la población. La recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un tiempo. Generalmente se considera que existe recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. ¿Se encuentra México en recesión? Todavía no. Según el Inegi, el producto interno bruto (PIB) crecióa a tasa anual de 1.8 por ciento en el primer trimestre. Estanflación tampoco hay; la economía no está estancada, aunque observa alta inflación.

Alza de intereses

Se espera que hoy el Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos eleve las tasas 75 puntos básicos, en un intento por contener la inflación, que ha llevado el costo de gasolina regular a 5 dólares el galón. El índice de precios al consumidor aumentó 8.6 por ciento en los últimos 12 meses hasta mayo. La Fed tiene un objetivo de inflación de 2%. El Banco de México deberá seguir la misma ruta.

Twitterati

Seguiremos insistiendo… Société Millon subastará este 14 de junio, en París, 20 piezas arqueológicas supuestamente de México. Ya sabemos que hay unas falsas. Con estas ventas se promueve el saqueo, el tráfico ilegal y redes criminales.

Beatriz Gutiérrez Müller @BeatrizGMuller

