A Los Ángeles no va; a Washington, sí

El presidente López Obrador confirmó que no asistirá personalmente a la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana en Los Ángeles, California, pero México estará representado por el canciller Marcelo Ebrard, quien ya se encuentra allá. Sin embargo, se reunirá con su homólogo Joe Biden en Washington en julio próximo. ¿Por qué no estará en la Cumbre de las Américas? Porque no se invitó a todos los países del continente, fueron relegados Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo en la mañanera que hay una necesidad de cambiar la política de exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada uno. No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todas las naciones del continente americano. Lamentó la actitud del senador Robert Bob Menéndez, quien descarriló la asistencia de los tres países mencionados. Perteneciente al Partido Demócrata, es representante de Nueva Jersey y preside el Comité de Relaciones Exteriores. Es hijo de inmigrantes cubanos y nació en Nueva York en 1954. Ha sido un crítico implacable de los gobiernos de Cuba. Marco Rubio, otro senador de origen cubano, pero del Partido Repúblicano, comparte la posición de su colega demócrata contra La Habana. Ante la advertencia de López Obrador de no asistir a la cumbre si no se invitaba a los tres países, dijo: si no quiere venir, que no venga. Pues no va, sólo que sin México la reunión no tiene razón de ser. Es la segunda economía de América Latina, después de Brasil. AMLO dijo que tiene muy buenas relaciones con el presidente Biden, un hombre bueno, y espera resultados importantes de su reunión en Washington en materia de migración.

Un rey medio transa

En España el equivalente al SAT es la Agencia Tributaria. Ve lo relativo al pago de impuestos de los contribuyentes. Según el diario El Mundo, ha requerido información al rey Don Juan Carlos sobre sus movimientos financieros, en particular los gastos de cacerías en las que participó tras su abdicación en 2014. El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria solicitó información al rey emérito durante el último año, sobre el origen de los fondos con que pagó el viaje y demás gastos de las jornadas cinegéticas a las que asistió entre 2014 y 2018. El periódico señala que la Agencia Tributaria busca conocer si Don Juan Carlos tuvo un incremento de patrimonio no justificado ante el fisco desde que abdicó como rey, según recoge Europa Press. Pero se anda haciendo pato… no informa. El rey Juan Carlos abdicó en julio de 2014 envuelto en el escándalo cuando trascendió que había viajado en secreto a Botsuana a cazar elefantes junto a su amiga Corinna Larsen. Después de dos años de autoexilio en Abu Dabi, a principios de este mes visitó brevemente su país y se reunió con su hijo, el ahora rey Felipe. Pero fue de pisa y corre…

En extinción

Sólo le quedan cuatro estados importantes (en función de su peso en el PIB) por conquistar a Morena: Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y estado de México. Probablemente el año próximo el gobernador de este último, Alfredo del Mazo, entregará sin resistencia el palacio de gobierno de Toluca, como hicieron sus colegas priístas de Hidalgo y Oaxaca. AMLO mencionó ayer que podrían ser incorporados a su equipo, ya sea en México o en el extranjero. También dijo que es importante tener una oposición auténtica y fuerte, no palera. La cuestión es que la oposición es una especie en extinción, como la vaquita marina.

Ombudsman Social

Asunto: Citibanamex

Le quiero informar que acabo de recibir la notificación de la Dirección de Quejas Personalizadas de CitiBanamex, por conducto del señor Diego Allan Espíndola Martínez, de que la solicitud de apoyo en mi caso de cargos no reconocidos fue procedente, por excepción y única ocasión. Y el dinero robado ya me fue devuelto en este momento. Le mando un afectuoso abrazo.

Dominique Petrich/Ciudad de México

