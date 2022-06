El Tri debería salir de su zona de confort, considera Martino

PHOENIX.- Previo al duelo ante Uruguay, el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, reconoció que, aunque los rivales que está enfrentando el combinado nacional son importantes, el roce europeo y viajar a otros países más allá de Estados Unidos, sería mejor para todos dentro del equipo y con miras a Qatar 2022.

No siempre se pueden conseguir los rivales que estamos necesitando, no es fácil en estos tiempos, nos está costando confirmar algunos todavía, nos hubiera gustado jugador contra europeos, pero tienen Nations League. Nosotros también tenemos rivales muy buenos, no hay ningún motivo de discusión, el de mañana tiene jugadores de primer nivel”, dijo.

Martino agregó que se debería salir de la zona de confort:

En realidad Phoenix, Dallas y todas las zonas de Estados Unidos a donde nos toca venir a jugar es porque hay muchos mexicanos y nos sentimos a gusto. Venir a jugar a Estados Unidos es estar en una zona de confort, deberíamos de salir más de esta zona”

Por otro lado, dejó en claro que estos juegos no definen la continuidad o no de algunos seleccionados, ya que sería injusto calificarlos por un solo partido: “Ningún jugador se juega un puesto en la Copa del Mundo en un partido, cada momento que estamos juntos es algo importante, no termina solo en eso, continúa en lo que van haciendo a lo largo de este semestre en sus clubes, incluso algunos no tienen resuelto su futuro para la próxima temporada”.

En ese mismo tenor, el ‘Tata’ espera que los jugadores que no han tenido tantos minutos, puedan resolver su situación.

Un futbolista que tiene más oportunidades de jugar este semestre en su equipo, evidentemente tiene más posibilidades de estar en la lista final rumbo al Mundial, luego hay otros factores”, dijo.