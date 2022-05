Enredado en contradicciones y acusaciones, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que los audios y las grabaciones que lo evidencian “mienten”.

Afirmó que “nunca he expresado eso respecto de los periodistas ni de nadie” y asegura que “son montajes, ediciones, distorsiones”, por lo que no es su voz la que fustiga que “¡a los periodistas no hay que matarlos a balazos, Papá, hay que matarlos de hambre!”.

El priista insistió que “en los audios hay distorsiones, hay montajes, porque tienen esos equipos para hacerlo, lo han hecho en el pasado, lo han hecho siempre. Con ese equipo de espionaje están espiando a periodistas, a empresarios, a políticos y a todos los ciudadanos. Es un montaje de telenovela para distraer la atención y pueden sacar los audios que quieran”.

Luego de que acusó que quien tiene el equipo, la experiencia y el poder para hacer estas filtraciones públicamente es el actual fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, por lo que reiteró que “la fuente es el poder en un estado (el de Campeche) violando la ley”.

“Buscan confrontarnos con los medios de comunicación. Quieren dividir a la oposición, porque saben que la coalición Va por México es potente, sólida, seria y les vamos a ganar en las elecciones”, dijo.

Por este motivo, insistió en que “es hoy Morena y el gobierno el que quiere perseguir, reprimir y asustar a la oposición”.

“Es un linchamiento mediático de mentiras… a mí no me van a doblar, a pesar de la guerra sucia y de mentiras; voy a seguir en la lucha aún con esta guerra sucia”, reviró.

En entrevista radiofónica con el periodista Guillermo Ortega, expuso que “ahora resulta que quienes han perseguido a la prensa, auspiciando el clima en el cual se han asesinado a periodistas, son los que difunden los falsos dichos de la oposición”.

Reiteró que todo se debe a que “estamos en la contienda por el poder y los que están utilizando todos los medios, incluso los ilegales y a la fuerza, no van a querer dejar el poder por la vía democrática”.

“A mí no me van a asustar con montajes y mentiras, y desde la oposición les vamos a dar la batalla”, al estimar que la coalición Va por México “está fuerte y potente”.

Aseguró que “no hay caras largas” en el PAN ni en el PRD por estos audios y que sus dirigentes “ven esto como un ataque a un dirigente de un partido político para romper la coalición”.

Por ello, afirmó que se mantendrá como presidente del partido, “con el apoyo de miles de militantes” y que, junto con el resto de los partidos de oposición, buscará impedir que el gobierno de Morena convierta a México “en una dictadura”.