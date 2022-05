El futbol femenino ha ido ganando adeptos con el paso de los años y ha llevado a que las niñas tengan oportunidades de soñar y hacer realidad ser jugadoras profesionales algún día.

Para mí era super normal jugar al futbol desde pequeña. Pero al final te das cuenta de la diferencia que había: los niños que empezaban podían tener el sueño de llegar a ser profesionales, yo no. Cuando te preguntaban qué quieres ser de mayor, los niños podían decir futbolista y las niñas no, porque eso no existía. Esa es la gran diferencia. Yo jugaba, disfrutaba y ya está, no me ponía la meta de ser profesional”, mencionó hace algunos días Alexia Putellas, Balón de Oro y The Best, líder del Barcelona femenil y de la selección de España.

Día internacional del futbol femenino

Un cambio de juego se dio con la iniciativa de la Concacaf con la celebración del Día Internacional del Futbol Femenino, cada 23 de mayo. El objetivo era el desarrollo de la disciplina y cambiar la vida de las niñas y las jóvenes a través del futbol.

El primer club de mujeres, que data de 1894 y que se dio en Londres, no fue aceptado por dicha federación. Al pasar los años, la federación inglesa prohibió a sus miembros apoyar o jugar partidos contra mujeres.

El primer duelo internacional se jugó en 1937, pero con varias restricciones.

Un histórico 1992

En noviembre de 1992, la FIFA celebró el primer Mundial en la historia del futbol femenil, teniendo a Estados Unidos como el primer país en alzar el título tras ganarle 2-0 a Noruega. La selección de Suecia fue tercera.

En el Mundial, que se jugó en China, también significó la primera participación de seis árbitras y árbitras asistentes en un torneo de FIFA.

Países participantes: 12.

En China apodaron a las estadunidenses como la “espada de triple filo”. Arrollaron a todas sus rivales y Michelle Akers, Carin Jennings y April Heinrichs marcaron 20 de los 25 goles que realizó EU.

El auge del Mundial femenil fue creciendo con el paso de las ediciones. En 2015, alrededor de 70 millones de televidentes vieron el torneo.

Acelerar el crecimiento

Para el máximo organo del futbol, la competencia juega un papel estratégico: tiene pensado duplicar el número de jugadoras a 60 millones en 2026.

La FIFA barajea opciones de reestructurar el calendario para globalizar tanto la exposición como las oportunidades de juego, “sin perder de vista la generación de ingresos que pueden invertirse en profesionalizar la disciplina, al tiempo que se mantienen sus características específicas”.

Programa de desarrollo del futbol femenil

La FIFA creó un Programa de Desarrollo del Futbol femenil que duró una semana y se celebró en Dubái, en el que asistieron 25 expertos de las seis Confederaciones. Se analizaron las iniciativas llevadas a cabo en los últimos 18 meses y se planificó cómo seguir desarrollando este sector en el futuro.

Se trabajó con 84 federaciones miembro en 212 proyectos distintos.

El objetivo es empoderar a nuestras federaciones miembro para seguir acelerando el crecimiento del futbol femenino a nivel global”, mencionó Arijana Demirovic, responsable de Desarrollo del Futbol Femenil de la FIFA.