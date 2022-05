Aprueba Congreso nueva Ley de Evaluación de Políticas Públicas

By

DURANGO, DGO.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Evaluación de Políticas Publicas para el Estado, con la finalidad de fortalecer y medir las acciones del gobierno de estado y los 39 municipios; así como definir la estructura del Instituto de Evaluaciones Públicas.

Lo anterior, es resultado de dos iniciativas que presentaron en su momento la coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación” de la legislatura anterior y otra que presentó el Instituto de Evaluaciones Públicas, las cuales analizó la Comisión de Gobernación.

Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, razonó su voto a favor del dictamen:

Lo que no se evalúa y lo que no se mide, no sabemos que tanto funciona, por ello, son necesarias la evaluación para poder destinar los presupuestos económicos necesarios para poder cumplir con el Plan de Desarrollo.

Las evaluaciones constituyen procesos de aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de los programas y políticas públicas de los entes obligados.

Con el acuerdo de todos los coordinadores parlamentario y de los integrantes de la Comisión de Gobernación, se da paso a esta nueva Ley, cuyo organismo presiden Emiliano Hernández Camargo.

De esta manera, se busca darle forma y cuerpo a la Ley que regula al Instituto, el cual fue creado en 2014, pero que hasta mayo 2016 comenzó a funcionar, ya que a lo largo de estos años ha venido navegando con un reglamento interior.

Se establecen sus funciones y facultades, como se compone su estructura orgánica, así como se elige al órgano interno de control, también incluye la unidad de Transparencia y coordinación de archivos.

El Consejo estará conformado por tres consejeros propietarios, quienes elegirán entre ellos a quien fungirá como Consejero Presidente, como Consejero Secretario Ejecutivo y Consejero de Administración y Finanzas, quienes durarán en su encargo cinco años pudiendo ser ratificados por un periodo igual.

El presidente del Consejo ejercerá dicha representación por un periodo de hasta tres años, pudiendo ser ratificado por un periodo igual.

El titular del Órgano Interno de Control, será designado conforme lo establece la Constitución Política del Estado y durará en su encargo cinco años a partir de su designación.

Con el fin de garantizar su operación, el Instituto deberá contar con los recursos necesarios y suficientes, tomando como base los requerimientos expresados en el proyecto de Presupuesto de Egresos que le presente al Congreso del Estado y la disponibilidad presupuestal de la entidad federativa.