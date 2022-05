Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió su estrategia de que 500 médicos cubanos lleguen a laborar a México. Dijo que se ha iniciado una polémica en el sector conservador y expresó ‘¡Qué se vayan al carajo!’.

‘’Ahora hay una polémica porque vamos a contratar (…) sabemos que no nos van a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, no tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo. Esto tiene a los conservadores muy enojados, pues saben, ¡Qué se vayan al carajo! porque lo primero es la salud del pueblo’’, dijo el mandatario.

AMLO pronunció estas palabras en su visita a Sonora, para supervisar los avances del Plan de Justicia del Pueblo Mayo. Aclaró que primero se va a contratar a personal médico mexicano que no tenga base, y más adelante a médicos cubanos.

Aseguró que el personal médico puede ser de cualquier parte del mundo y son para curar a las personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que algunos de sus planteamientos en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México han sido malinterpretados y que su principal interés es que la UNAM siga siendo una gran institución.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario mexicano dijo respetar la autonomía de la máxima casa de estudios. Sin embargo, señaló que parte de la UNAM cundió de derechismo y creó una burocracia dorada.

“No es cuestionar a la UNAM, yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado, porque me interesa mucho que esa institución importantísima, histórica, de nuestro país, siga siendo una gran institución”, afirmó AMLO.

“Que no se mantengan cotos de poder, el influyentísimo y que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas neoliberales, porque se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo, con todo respeto”. añadió.