El Gobierno de Joe Biden ha decidido hacer un gesto y suavizar algunas de sus sanciones a Venezuela para tratar de favorecer el diálogo del régimen de Nicolás Maduro con la oposición, según ha revelado este martes un alto funcionario estadounidense. Estados Unidos sigue reconociendo al Gobierno interino de Juan Guaidó como el legítimo, pero es consciente de que necesita dar pasos realistas para avanzar en la democratización del país y que un camino negociado parece el único factible hoy por hoy.

Las decisiones se han tomado en contacto con la oposición venezolana y a petición de esta, según un alto funcionario estadounidense. “Estados Unidos está llevando a cabo una serie de medidas a petición del Gobierno interino venezolano y la Plataforma unitaria de los partidos de la oposición, dialogando con el régimen venezolano para apoyar su decisión de volver a la mesa de negociaciones en Ciudad de México. Quiero dejar muy claro que Estados Unidos está haciendo esto en respuesta a las acciones que se están llevando a cabo en las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y en el Gobierno interino en la Plataforma Unitaria. No es algo en lo que Estados Unidos haya participado. Ha sido una conversación suya y han venido a pedirnos que tomemos estas acciones”, ha señalado la citada fuente.

Los cambios no son de gran calado material, pero sí un gesto. Además, un alto funcionario de la Administración ha declarado que se pueden dar pasos adicionales si el diálogo evoluciona favorablemente y también revertirlos, si no es así. Con su nueva decisión, el Gobierno permitirá a la petrolera estadounidense Chevron negociar una licencia con la petrolera estatal, PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano.

“Se autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela”, explicó un alto funcionario. “Fundamentalmente, lo que se está haciendo es permitirles hablar”, añadió, para subrayar que esto no generará ingresos para el régimen de Maduro. “Quiero subrayar que todo esto es consecuencia de una solicitud del gobierno interino y es en función de un acuerdo de ambas partes para volver a las conversaciones, que deben anunciar muy pronto”, remarcó.

Además, según adelantó la agencia Associated Press, Carlos Erik Malpica Flores, un directivo de alto rango de PDVSA y sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, será excluido de la lista de personas sancionadas.

Tras la invasión rusa de Ucrania, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela acercaron posiciones. El petróleo venezolano pasa a tener un mayor valor estratégico con las sanciones a Rusia por la guerra. Ha habido contactos entre representantes de ambos Ejecutivos y también reuniones entre funcionarios estadounidenses y la principal coalición opositora. Con todo, Estados Unidos asegura que su posición no ha cambiado.

“Seguiremos actuando con firmeza en defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Y tomaremos nota de los informes generalizados sobre ejecuciones extrajudiciales y opresión de la sociedad civil y los activistas políticos, entre otros abusos”, señaló la misma fuente.

El anuncio sobre Venezuela llega al día siguiente de que la Administración de Joe Biden haya decidido revertir las sanciones más duras impuestas por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Cuba. Un alto funcionario de la Administración ha desvinculado estos anuncios entre sí y también ha señalado que no tienen relación directa con la próxima celebración de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en la primera quincena de junio, a la que Estados Unidos no ha invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua.