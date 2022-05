DURANGO, DGO.- “Es muy lamentable que Durango a nivel nacional encabece los primeros lugares en el tema de corrupción; hoy les digo, juntos, vamos a trabajar para poner fin a este mal que tanto daña al estado”, aseguró la aspirante a la gubernatura por Durango, Marina Vitela luego de firmar el compromiso para el Combate a la Corrupción organizado por el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado.

Ante integrantes de la red de participación Ciudadana, compuesta por organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, instituciones académicas y miembros del Instituto Duranguense de Acceso a la información Pública (Idaip), Marina Vitela agradeció la invitación para participar en este tipo de ejercicios, “les quiero agradecer que hayan pensado en mí y me den esta oportunidad donde se me permite no solo tener aliados en el combate a la corrupción sino tener aliados en la gobernabilidad del estado que a final del día todos somos responsables”.

La candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia, manifestó que le gusta trabajar de la mano con la sociedad, “muchos ven a los gobernantes como alguien especial, cuando no lo es; pero si es nuestra responsabilidad dar resultados con rumbo, con visión y claridad para todos los que conformamos el estado”.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, Alejandro Álvarez Castellanos Blancarte, dijo que la fórmula es muy sencilla, “más integridad y menos corrupción” y destacó que como sociedad se quiere que Durango deje de ser el estado con más corrupción en el país, “para todos es conocido que con la corrupción se termina la democracia y el estado de derecho y no queremos siga avanzando”, dijo.

Finalmente, la aspirante por Morena, PVEM, PT, RSP y R5, destacó que parte de su proyecto va encaminado al combate a la corrupción, “no es posible que se afecten programas educativos, de obra y salud, por eso, en mi gobierno se llevará a cabo sin robar, sin mentir y sin traicionar al pueblo”.