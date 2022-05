Liga Banxico 5 años sin tener remanentes por tipo de cambio

By

El Banco de México (Banxico) reveló la semana pasada sus estados financieros correspondientes a todo 2021, y en donde indicaron que por quinto año consecutivo, haberse quedado nuevamente sin remanente para entregar al Gobierno Federal, desde los 321 mil 653 millones de pesos reportados en 2016.

De acuerdo con el documento emitido por el organismo, el año pasado registraron una pérdida de 743 millones de pesos, la cual será amortizada contra cuentas de capital.

Según el banco, los remanentes de la autoridad monetaria son las utilidades generadas por el manejo de las reservas internacionales del país; y se presentan cuando el tipo de cambio sufre depreciaciones.

Ernesto O´Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, destacó que la fortaleza del peso frente al dólar fue determinante para que no se registrara el remanente en el ejercicio pasado.

“Era lo esperado porque el tipo de cambio se mantuvo estable”, dijo, y recalcó que desde la Secretaría de Hacienda ya preveían fortaleza en la moneda mexicana, por lo que este año el Ejecutivo no insistió tanto en el tema como el año pasado.

Julio Santaella, expresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicó en Twitter que los remanentes que entregaron en 2014, 2015 y 2016, fue cuando el resultado neto superó los 200 mil millones de pesos y el tipo de cambio sufrió una considerable depreciación.

“Se aprecia que se ha entregado remanente de operación al gobierno cuando el resultado neto del ejercicio del Banxico ha superado los 200 mil millones y el tipo de cambio se ha depreciado más de 10 por ciento de punta a punta”, aseveró el experto.

Jacobo Rodríguez, director de análisis económico y financiero de BW Capital, coincidió que es precisamente por la estabilidad en el tipo de cambio que Banxico no tuvo remanentes este año.

“El que Banxico no tuviera excedentes ya era estimado debido a que el comportamiento del tipo de cambio el año pasado fue relativamente estable, en el balance anual se presentó una depreciación de apenas 2.5 por ciento, por lo que el organismo no generó utilidades bajo este concepto. Es poco probable que el gobierno federal esperara recibir recursos por los remanentes por lo que no creo que sea un tema que genere polémica como lo fue en el año anterior”, abundó.

Seguirá la racha

Es probable que este año tampoco se registren remanentes de operación en Banxico debido a la fortaleza que ha mantenido el tipo de cambio, así lo aseveró O’Farrill.

Anticipó que, en el contexto actual no se prevé pérdida de valor del peso frente al dólar, pues estimó que el diferencial de tasas que mantiene Banco de México (Banxico) con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) hace atractivo al mercado mexicano.

“Hemos visto que el tipo de cambio ha vuelto a regresar debajo de los 20 pesos a cada rato, porque el premio de la tasa en pesos es bastante atractivo, y como la inflación está desatada, esperamos que la Fed incremente sus tasas de manera importante, y con ello Banxico también”, abundó.

En tanto, la reserva internacional de Banxico aumentó 6 mil 732 millones de dólares, por lo que al finalizar diciembre de 2021 su saldo fue de 202 mil 399 millones de dólares.

Entre los factores que contribuyeron a esta alza se destaca la compra de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 2 mil 735 millones de dólares, así como a la asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG), aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un total de 8 mil 542 millones de DEG, equivalente a 12 mil 117 millones de dólares.