Después de una cobertura mediática desafortunada durante el juicio que enfrenta contra su exesposo Johnny Depp, Amber Heard decidió cambiar abruptamente su equipo de relaciones públicas, justo antes de su turno para testificar, según afirma el diario estadounidense The New York Post.

El pasado jueves la actriz de Aquaman abandonó la firma de relaciones públicas de crisis Precision Strategies, según informa The New York Post se encuentra molesta con los “malos titulares” que recibió durante esta etapa del juicio.

El juicio por difamación inició este 11 de abril, Depp la demandó por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post en 2018 en el que se refería a sí misma como una persona que había tenido experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”, el actor señala que después de ello su reputación y su carrera quedaron “devastadas”.

Durante las primeras semanas, han pasado al estrado diversos testigos, desde el guardaespaldas, quien aseguró ver golpes en el actor, pero no en ella; un médico que declaró ver rastros de una intensa pelea en la casa el día que Depp perdió parte de un dedo; incluso el mismo Johnny, quien negó las acusaciones de abuso doméstico en su contra y las considera perturbadoras, atroces “y no están basadas en ningún tipo de verdad”.

Se espera que este martes Heard testifique en el estrado en Fairfax, Virginia.

‘A ella no le gustan los malos titulares’

De acuerdo The New York Post, además de los malos titulares, personas cercanas han comentado que ella está frustrada porque su historia no se cuenta de forma efectiva, sus abogados afirman que Depp abusó física y sexualmente de la actriz.

El juicio es transmitido en vivo, una cuestión que Heard no deseaba, pero que fue peleado por el equipo de Depp, de esta manera, no se puede controlar la información que sale del juzgado, el cual además se ha llenado con fanáticos del protagonista de Piratas del Caribe, quienes han viajado de lugares lejanos para mostrarle su apoyo.

Cabe destacar que su nuevo equipo de relaciones públicas es la firma de consultoría Shane Communications, dirigida por el director ejecutivo David Shane, quien anteriormente ha trabajado contra Depp; en tanto, su antigua firma fue cofundada por la ex asesora de Obama y subdirectora de campaña Stephanie Cutter.