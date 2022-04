Candidata de PRI-PAN-PRD propone quitar pensión a los ancianos

By

– Carolina Viggiano, aspirante al gobierno de Hidalgo

– Rechazo en redes

La candidata de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Hidalgo, Carolina Viggiano, buscará –si gana las elecciones– eliminar los programas sociales y utilizar el apoyo que se brinda a los adultos mayores para la construcción de carreteras. Un video con sus declaraciones se ha hecho viral en redes sociales, aunque dice que las tomaron fuera de contexto. Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 22 personas: en Twitter, 344; en El Foro México, 467, y en Facebook, 211. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la columna Dinero.

Twitter

Son nacidos para robar los del McPrianrd; increíble que sigan con la misma retórica, más increíble que todavía tengan 25-30% de los votos. Lo bueno es que no serán suficientes para ganar.

Luis Ramírez / Guadalajara

Muchos adultos mayores, que son la mayoría, necesitan el apoyo es básico para su bienestar.

@Alfredelrazo / Pachuca

¡Pésima declaración de esta candidata! Es similar a tirarse al vacío sin paracaídas. ¡Debería deshacerse de sus asesores, que a todas luces la están estafando!

@Ferconsciente / Querétaro

Escuchar esas declaraciones de la Sra. Carolina definitivamente me hace cuestionar su servicio público; indiscutiblemente, los priístas y los panistas son ajenos al conocimiento de cuántas necesidades económicas tiene la gente más pobre de este México.

@MayeyaMota / Cuernavaca

Ojalá los ciudadanos de ese estado se den cuenta de la clase de dictadora que tendrán en caso de ser electa; nada raro si representa al Prianrd, que va por todo hasta dejar más pobre a Hidalgo de lo que lo deja Omar Fayad.

@tumamafgp / CDMX

El Foro México

Ellos nunca se preocuparon por los apoyos sociales y, además, todo se lo robaban. Ahora resulta que eso lo quieren para otra cosa.

Fernando Márquez / Zacatlán

Su visión de país ya fue derrotada; la autocrítica sería una buena acción en ellos. Ni siquiera son capaces de cambiar el discurso para no ser repudiados desde siempre. Tienen que cambiar sus prácticas políticas.

Georgina Calderón Aragón / CDMX

Espero que no gane; es parte de una dinastía de horca y cuchillo que ha expoliado al pueblo del estado de Hidalgo. Ya basta del Prianrd; que venga la alternancia política.

José Alejandro Coeto Flores / Tuxtla Gutiérrez

Primero, la desesperación total por no perder la gubernatura ante Morena, que hasta olvidan y actúan en contra de sus estatutos y se alían como agua y aceite. Segundo, hacen hasta lo imposible por ganar y las declaraciones de la candidata la hunden y le quitan toda posibilidad de ganar. Oposición nada inteligente; hace lo imposible para que gane Morena.

Fernando Quiroz Nácar / CDMX

Sin obras no hay sobras… ¿Y para qué atender a los adultos mayores? Para esta señora es mejor robar sus pensiones.

Patricia Covarrubias / CDMX

Facebook

Es bien sabido que en el área de obras públicas es donde más se pueden alterar los presupuestos. Si no nos falla a todos la memoria, tendríamos que recordar la cantidad de obras sin terminar, los presupuestos que fueron creciendo conforme avanzaban, o no, y los malos materiales que en muchas se usó, a veces por debajo de la norma. Ah, y no olvidemos los jugosos contratos a las empresas de los cuates; todo para embolsarse dinero.

Hector Ulloa / Toluca

Ya sabemos que ese dinero iría al bolsillo de prianistas.

Socorro García Ramos / CDMX

Si ya nos están robando la energía eléctrica para sus mansiones, quitarle dinero a los abuelitos es cosa fácil. La solución, NO VOTEN por esta persona.

Eduardo J. Aguirre / Tapachula

La familia Moreira, de Coahuila, ahora va sobre Hidalgo; incansables.

Fausto Catañeda / CDMX

