Gómez Palacio, Durango.- Confiaron los jóvenes de la región en que Marina Vitela y Betzabé Martínez sabrán gobernar para todos, sin favoritismo, y sin corrupción, tras reunirse con candidatas de “Juntos Hacemos Historia” a la gubernatura y al ayuntamiento de Gómez Palacio, que reiteraron que mantendrán los principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar.

“Ustedes van a decidir si los mismos de siempre vuelven a tener el control de sus vidas, o si eligen la libertad que les dará el cambio verdadero”, señalaron las candidatas de la coalición “Juntos Hacemos Historia, quienes recalcaron una vez más que ellas no dejarán que la corrupción y la desesperanza causen más migración de jóvenes, pero que depende de ellos, de su voto que lo logren.

La candidata al gobierno del estado, Marina Vitela, señaló que ya no permitirán que los jóvenes se vean obligados a irse de su tierra, generará las condiciones para que ya no lleguen de otro estado con más recursos para llevarse nuestros jóvenes talentos y qué mejor que hacerlo en equipo con alguien que entienda el origen de las necesidades que hoy quieren resolver.

Por su parte, Betzabé Martínez, candidata al gobierno municipal gomezpalatino, se comprometió a brindarles a los jóvenes libertad y respeto, que no opriman sus derechos, ni sus oportunidades y tendrán el respaldo que merecen en educación, deporte, cultura, además de generar condiciones para mejores trabajos.

De esta manera, el compromiso de las abanderadas de la 4T y el apoyo de los jóvenes gomezpalatinos se consolidó en una sola voluntad, la voluntad de que la esperanza que trae el cambio verdadero se mantenga en este municipio y se extienda por todo el estado, para que no tengan que irse a otro lado a estudiar o trabajar.