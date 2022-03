Mundial a la vista; chocan los mandones de la Concacaf

By

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la posibilidad de asegurar con anticipación su lugar en el Mundial de Qatar 2022, México y Estados Unidos se enfrentarán en el estadio Azteca por la duodécima fecha del octogonal de Concacaf.

Estados Unidos es segundo con 21 puntos, los mismos que tiene México, que es tercero por diferencia de goles. Para lograr la clasificación, mexicanos y estadunidenses necesitan la victoria y combinarla con dos resultados: que Honduras le gane de visita a Panamá y que Costa Rica no venza como local a Canadá.

México recibirá a Estados Unidos con el antecedente de tres dolorosas derrotas en 2021: 3-2, en la final de la Liga de las Naciones; 1-0, en la final de la Copa Oro y 2-0 en la primera vuelta del octogonal.

El delantero Raúl Jiménez descartó que al interior del Tri haya cuentas por saldar por esas derrotas.

Eso pasó el año anterior, sabemos que no hicimos buenos partidos contra ellos, pero hoy nos mueve más el deseo de estar ya en Qatar, que una revancha.

Nosotros alguna vez hemos tenido rachas de haberles ganado en varias ocasiones”, agregó el goleador del Wolverhampton inglés.

La estadística de 15 partidos de eliminatoria de México como local ante Estados Unidos arroja un balance de 12 triunfos y tres empates con 41 goles a favor y 8 en contra.

Pero el dominio azteca comenzó a venir a menos cuando los partidos de eliminatoria dejaron de celebrarse a mediodía o por la tarde y cuando sus futbolistas que militan en Europa perdieron la costumbre de jugar a la altitud de la Ciudad de México (2,240 metros) y los efectos de la contaminación.

En los dos últimos procesos clasificatorios, para Brasil 2014 y Rusia 2018, Estados Unidos se llevó dos empates del estadio Azteca: 0-0 en 2013 y 1-1 en 2017. En 2012, Estados Unidos le ganó a México 1-0, también en el Coloso de Santa Úrsula, en un partido amistoso.

Éste es el tiempo para nosotros, para ganar en el Azteca, de visitante. Nuestro grupo tiene mucha confianza contra México”, advirtió Paul Arriola, extremo de Estados Unidos que juega para el FC Dallas y alguna vez militó en los Xolos de Tijuana de la Liga MX.

Para este partido EU no contará con elementos fundamentales en su proceso, como el portero Matt Turner, los defensas Chris Richards y Sergiño Dest y los mediocampistas Weston McKennie y Brendan Aaronson.

Para este duelo, la organización del Estadio Azteca únicamente permitirá el acceso a 50 mil aficionados de los 81 mil que tiene capacidad el inmueble.

MARTINO SABE QUE ESTÁ BAJO PRESIÓN

El estratega Gerardo Martino no piensa mucho en todas las versiones que cuestionan su continuidad en la Selección Mexicana de caer esta noche ante Estados Unidos. Él sólo piensa en ya alcanzar el pase a Qatar 2022.

Esta pregunta me la hacen reiteradamente (sobre su continuidad), y contesto lo mismo: Intento hacer lo que está a mi alcance, lo que mencionas está lejos de mi alcance, me toca trabajar con el equipo e intentar ganar. Respecto a Estados Unidos, no hay nada que pueda reponer la situación (sobre las tres derrotas en fila), pero mañana (hoy), la importancia del partido, prácticamente puede valer un Mundial”, sentenció el estratega argentino, quien llegará a media centena de duelos con el Tri.

SEMANA DECISIVA PARA GREGG BERHALTER

Ésta es la semana más importante de mi vida como entrenador”, así definió Gregg Berhalter, técnico de Estados Unidos, la etapa en la que la que se encuentra, en la que está en la antesala para clasificar a su combinado Nacional al Mundial de Qatar 2022.

Bajo su mando, la selección de las barras y las estrellas ha derrotado las más recientes tres ocasiones al Tri: en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la Copa Oro y en el primero de sus duelos de la eliminatoria mundialista. “Es una evolución, cuando ves a nuestro equipo después de esos tres partidos que ganamos, los muchachos tienen mucha confianza, pero nuestro récord aquí (el Azteca) es horrendo, debemos estar enfocados en un partido difícil”.

Stephany Fuentes