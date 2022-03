Petróleo mexicano en los activos de guerra de Biden

By

El presidente Biden firmó una orden ejecutiva prohibiendo la importación a Estados Unidos de petróleo, gas licuado y carbón procedentes de Rusia. En el caso específico del petróleo, cuenta con su propia producción, su reserva estratégica y las importaciones. Pemex es el segundo proveedor más importante. De manera impredecible, el petróleo mexicano quedó incluido en el mapa de la guerra como proveedor de una de las partes beligerantes. Sin embargo, desde el 24 de febrero el canciller Marcelo Ebrard fijó con claridad, siguiendo instrucciones del presidente López Obrador, la posición de nuestro país: México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Demanda cesen las hostilidades, se inicie diálogo y se proteja a la población. Dio instrucciones al embajador Juan Ramón de la Fuente para votar en ese sentido en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha insistido Andrés Manuel en que su posición contra la invasión de un país a otro se basa en la historia de México, que ha sufrido incursiones extranjeras como la española, que estableció una colonia por 300 años; la francesa y la estadunidense.

En el caso de Ucrania podría haber repercusiones que van más allá de una postura histórica y una doctrina. El petróleo mexicano de exportación, que tiene como destino principal Estados Unidos, es una de las armas con que cuenta Washington en su enfrentamiento con Moscú.

Una disculpa sería mejor

En nuestro campo de batalla local, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se dice víctima de una extorsión mediática criminal. Cualquier cosa que eso signifique no parece un argumento fundado. Ningún medio o periodista se ha atribuido la grabación de su teléfono, y no ha informado el fiscal que alguien esté tratando de extorsionarlo. Simplemente, un garganta profunda interceptó su teléfono y puso a circular la grabación. Debe ser terrible vivir con la duda de si es una sola o hay más. Gertz Manero dice que no renunciará. Aparentemente, donde se toman las decisiones ya se tomó la de permitirle dejarlo seguir en el cargo, porque en la relación costo-beneficio serían peores las consecuencias de su caída. Ya sin Gertz Manero ni Santiago Nieto, a la 4T le hace falta un personaje que sea la imagen de la justicia sin mácula; un fiscal de hierro que al mismo tiempo represente los valores del movimiento. Al menos Gertz Manero debería ofrecer una disculpa a la opinión pública.

La pensión de los adultos

Antes de que termine la semana, ¿ya checaron su cuenta de banco? Si forman parte del grupo de más de 9 millones de personas inscritas en el programa de adultos mayores, la Tesorería del gobierno federal les depositó 7 mil 700 pesos. Corresponden a la pensión del bimestre marzo-abril, más el pago anticipado del de mayo-junio. Ya antes, la Tesorería les había depositado 3 mil 850 pesos por la de enero-febrero. Suman 11 mil 550 pesos. Fue adelantado el pago de un bimestre por la veda electoral, aunque Lorenzo y Ciro hubieran preferido dejarlos sin dinero hasta después del 10 de abril. Andrés Manuel está claro de que algunas de sus políticas serán echadas para atrás por quien lo sustituya en la Presidencia, aunque salga de las filas de Morena, incluso Claudia o Marcelo, por eso elevó a derecho constitucional la pensión de los adultos mayores. Ellos se encargarán de defenderla. Es pareja, para fifís y chairos, mujeres y hombres, no hay intermediarios, y cada quien tiene libertad para gastarla como quiera. Una respetable señora de la mediaperla puede emplearla en poner gasolina a su Mercedes Benz o ir de compras a Palacio de Hierro, pero la mayoría es pobre y ese dinero le sirve para pagar la cuenta del gas, la electricidad y llevar más tortillas y frijoles a la mesa.

