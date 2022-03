El cantante Marilyn Manson demandó a su expareja, la actriz Evan Rachel Wood, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2006 y 2011, de cargos como difamación, angustia emocional y suplantación de identidad en internet luego del estreno de su documental Phoenix Rising, producido por HBO.

Desde hace algunos meses Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, ha estado en el ojo de la polémica luego de que varias mujeres lo acusaran de abuso sexual y psicológico, incluso al revelar que en su departamento existía un cuarto de castigo donde las encerraba por horas si no hacía lo que él les pedía, por lo que la policía inició una investigación.

Este miércoles, el abogado del cantante, Howard King, acudió al Tribunal Superior de Los Ángeles para presentar los documentos judiciales. Además de Wood, otra de las implicadas es su amiga Illma Gore, a quienes culpa de presentarlo como un violador y abusador por medio de una maliciosa falsedad con el objetivo de afectar su carrera en la industria musical.

“Años después del final de la relación a largo plazo de Evan Rachel Wood con Warner, ella y su novia Illma Gore reclutaron a numerosas mujeres y las convencieron para que hicieran acusaciones falsas en su contra, escribieron un guión para ellas”, dijo su defensa por medio de un comunicado replicado en Rolling Stone. Manson también señaló a Gore por supuestamente suplantar su identidad y crear vías de comunicación ilegales para enviarle pornografía a Wood.

¿Qué dijo Evan Rachel Wood en ‘Phoenix Rising’?

El documental presentó algunos testimonios de la actriz de Westworld, quien aseguró que durante la grabación del videoclip de la canción Heart-Shaped Glasses, el cantante la obligó a mantener relaciones sexuales.

“No se parece en nada a lo que pensé que iba a ser. Estamos haciendo cosas que no eran lo que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso. Era un completo caos. No me sentí segura. Nadie me estaba cuidando”, relató bajo la dirección de Amy Berg.